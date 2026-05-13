Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flu, Inter e Cruzeiro vencem e avançam na Copa do Brasil

Equipes da Série A superam adversários de menor investimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/05/2026 às 00h41

A noite desta terça-feira (12) foi de classificação de Fluminense, Internacional e Cruzeiro para as oitavas de final da Copa do Brasil. Diante de adversários de menor investimento, as três equipes da Série A do Campeonato Brasileiro venceram no tempo normal para avançarem na competição.

Em partida disputada no estádio do Maracanã, o Fluminense superou o Operário por 2 a 1 para garantir sua vaga. O Tricolor das Laranjeiras chegou a abrir uma vantagem de dois gols com Savarino e Lucho Acosta. Porém, na etapa final o time comandado pelo criticado técnico Luis Zubeldía desperdiçou um pênalti com John Kennedy e viu a equipe de Ponta Grossa melhorar e descontar com o atacante Felipe Augusto.

Quem também não teve vida fácil para se classificar foi o Cruzeiro, que derrotou o Goiás por 1 a 0, em pleno estádio do Mineirão, para avançar. O único gol da partida foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo pelo atacante Kaio Jorge em cobrança de pênalti.

O terceiro time classificado para as oitavas de final foi o Internacional. O Colorado avançou para a próxima fase da competição após um triunfo de 3 a 2 sobre o Athletic no Beira-Rio. Bernabei, Allex e Borré fizeram os gols do time de Paulo Pezzolano, enquanto Ian Luccas marcou duas vezes para os mineiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional
Internacional Há 10 horas

Inter decide vaga na Copa do Brasil diante do Athletic-MG no Beira-Rio

Rádio Província FM transmite a partida desta terça-feira pela Rede Gaúcha SAT para toda a região.

 American Pistachio Growers
Esportes Há 12 horas

Pistaches servem como aliados para práticas esportivas

Pistache, rico em proteínas, fibras e antioxidantes, tem sido incorporado por atletas como fonte de energia gradual e apoio à recuperação muscular,...
Esportes Há 1 dia

BR feminino: Palmeiras goleia Atlético-MG e assume vice-liderança

TV Brasil transmitiu vitória de 4 a 1 das Palestrinas
Esportes Há 2 dias

TV Brasil mostra nesta segunda confronto entre Palmeiras e Atlético-MG

É a décima rodada do Brasileirão Feminino de Futebol

 (Foto: Reprodução)
Esporte Há 2 dias

Flamengo bate Grêmio com autoridade e diminui distância para o Palmeiras

Time de Leonardo Jardim vence mais uma no Brasileirão e empurra Grêmio para a zona de rebaixamento

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.69 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Flu, Inter e Cruzeiro vencem e avançam na Copa do Brasil
Câmara Há 1 hora

Ministro da Fazenda defende fim da jornada 6x1 em debate na Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 1 hora

Chefes dos Três Poderes participam da posse de Nunes Marques no TSE
Economia Há 2 horas

Durigan: Brasil discutirá guerra e minerais em reuniões do Brics e G7
Economia Há 2 horas

Regulação para IA será flexível e terá níveis de risco, diz Durigan

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,04%
Euro
R$ 5,74 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,998,52 +0,68%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias