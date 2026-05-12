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Estado deve receber até final da semana 100% das doses de vacina contra covid-19 solicitadas pelos municípios

O Rio Grande do Sul receberá, até o fim desta semana, 100% do volume de doses de vacina contra covid-19 demandado pelos municípios. Ao todo, são 72...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/05/2026 às 22h56
Estado deve receber até final da semana 100% das doses de vacina contra covid-19 solicitadas pelos municípios
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O Rio Grande do Sul receberá, até o fim desta semana, 100% do volume de doses de vacina contra covid-19 demandado pelos municípios. Ao todo, são 72 mil doses para crianças até 5 anos (pediátricas) e 182 mil para o público com mais de 12 anos (jovens e adultos).

Na manhã desta terça-feira (12/5), 17 mil doses pediátricas e 34 mil doses para jovens e adultos foram entregues pelo Ministério da Saúde (MS) à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi-RS). Também foram entregues ao Estado 264 mil doses da vacina contra gripe.

Na quarta-feira (13/5), a previsão é que mais 37 mil doses pediátricas e 62 mil para maiores de 12 anos sejam recebidas. Na quinta-feira (14/5), há a previsão de recebimento do volume restante: 18 mil doses para crianças e 86 mil para jovens e adultos.

A Secretaria da Saúde (SES) ainda aguarda uma remessa de imunizantes (24 mil para crianças 57 mil para jovens e adultos) que deve chegar ao RS na terça-feira (19/5). As doses ficarão armazenada na Ceadi-RS para recomposição estratégica dos estoques nos municípios que necessitarem.

Distribuição

A liberação das doses para retirada pelas Coordenadorias Regionais da Saúde e posterior distribuição aos municípios está programada para ocorrer a partir de quinta-feira (14/5), juntamente com a nova remessa de vacinas contra gripe.

Cronograma de recebimento

Terça-feira (12/5) - Recebidas

  • 17 mil doses para crianças até 5 anos
  • 34 mil doses para o público acima de 12 anos

Quarta-feira (13/5) - Previsão

  • 37 mil doses para crianças até 5 anos
  • 62 mil doses para o público acima de 12 anos

Quinta-feira (14/5) - Previsão

  • 18 mil doses para crianças até 5 anos
  • 86 mil doses para o público acima de 12 anos

Total a receber nesta semana - Previsão

  • 72 mil doses para crianças até 5 anos
  • 182 mil doses para o público acima de 12 anos

Semana que vem: terça-feira (19/5) - Previsão

Doses extras para recomposição estratégica

  • 24 mil doses para crianças até 5 anos
  • 57 mil doses para o público acima de 12 anos

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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