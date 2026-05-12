Secretaria da Saúde distribui novas doses da vacina contra a Influenza para reforço da imunização antes do inverno

Foto: Divulgação/ SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou nesta terça-feira,12, a distribuição de 164 mil doses da vacina contra a Influenza para reforçar a imunização dos grupos prioritários antes do período de maior circulação dos vírus respiratórios. Desde o início da campanha, Santa Catarina já recebeu mais de 1,5 milhão de doses do imunizante. Até sexta-feira, 15, todas as regiões de saúde terão sido abastecidas.

Além desse lote, uma nova remessa com 208 mil doses está prevista para chegar ao estado na quinta-feira, 14, ampliando a proteção da população em todas as regiões.

A estratégia integra o plano estadual de enfrentamento às doenças respiratórias e tem como objetivo reduzir casos graves, internações e óbitos durante o inverno, período em que há aumento significativo da circulação do vírus influenza.

“A SES garante que as vacinas cheguem rapidamente aos municípios, fortalecendo a prevenção. A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de evitar casos graves, internações e óbitos por influenza”, destaca João Augusto Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE).

A campanha ocorre em um cenário de atenção redobrada para os vírus respiratórios, especialmente entre idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades, públicos mais suscetíveis às formas graves da doença. A orientação é que os grupos prioritários procurem as unidades básicas de saúde o quanto antes, garantindo a imunização antes do pico sazonal.

“A vacina é segura, eficaz e salva vidas. Nossa orientação é que os grupos prioritários não deixem para depois e procurem as unidades de saúde assim que possível”, reforça o diretor.

Além da vacinação, a SES orienta a manutenção de medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e evitar contato próximo em caso de sintomas gripais.

::CRONOGRAMA DE ENTREGA 6ª REMESSA INFLUENZA:

12/05 Terça: Joaçaba, Videira, Joinville e Florianópolis

13/05 Quarta: Rio do Sul, Lages, Mafra e Jaraguá

14/05 Quinta: Concórdia, São Miguel do Oeste, Chapecó e Xanxerê;

15/05 Sexta: Araranguá, Criciúma, Tubarão, Blumenau e Itajaí (dependendo do horário da chegada das vacinas na quinta, essas regionais já podem receber as doses da 7ª remessa junto)

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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