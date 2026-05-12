Terça, 12 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado inaugura novo centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe RS em Santa Cruz do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, na terça-feira (11/5), o novo centro de atendimento em saúde (CAS) do Progra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/05/2026 às 19h20
Governo do Estado inaugura novo centro de atendimento em saúde do Programa TEAcolhe RS em Santa Cruz do Sul
Centro terá capacidade para atender até 150 usuários e realizar cerca de 1,2 mil procedimentos por mês -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, na terça-feira (11/5), o novo centro de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe RS em Santa Cruz do Sul, ampliando a rede de cuidado especializado às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) na região dos Vales. O TEAcolhe RS é uma política pública estadual voltada ao atendimento integral, à inclusão e ao apoio às famílias de pessoas com autismo. O ato foi conduzido pela titular da SES, Lisiane Fagundes.

O CAS TEAcolhe Santa Cruz do Sul representa um avanço estratégico para a Região de Saúde 28, que concentra importante demanda reprimida e municípios separados por expressivas distâncias geográficas. Com o serviço, o Estado amplia a oferta de atendimentos especializados e reduz a necessidade de deslocamento das famílias para outros centros, qualificando o acesso e garantindo maior resolutividade no território.

“Já tínhamos TEAcolhe nas Apaes de Candelária e de Rio Pardo, e agora temos também em Santa Cruz. Com isso, a região passa a contar, junto com outros serviços de habilitação intelectual, com uma rede potente e resolutiva, capaz de impactar de forma positiva no atendimento das pessoas com autismo e suas famílias. Já tivemos mais de um milhão de atendimentos na rede TEAcolhe no Estado, o que nos enche de orgulho, porque é um programa que começou em Pelotas e agora já é lei estadual”, afirmou Lisiane.

Implantado na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Santa Cruz do Sul, o centro terá capacidade para atender até 150 usuários e realizar cerca de 1,2 mil procedimentos por mês, com custeio mensal de R$ 100 mil, repassado pela SES. A abrangência regional contempla outros dez municípios, além de Santa Cruz do Sul, Candelária e Rio Pardo: Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pântano Grande, Passo do Sobrado, Sinimbu, Vale Verde, Vale do Sol, Venâncio Aires e Vera Cruz.

“Nossa instituição preza pelo acolhimento, pela inclusão e pela excelência no atendimento. Com o novo programa, vamos ampliar nossos serviços em saúde junto aos serviços de assistência social e educação. Vamos passar de 550 atendidos para aproximadamente 700 em menos de seis meses, gerando um impacto social que alcança mais de duas mil pessoas, visto que todo o atendimento também acolhe os familiares”, declarou presidente da Apae de Santa Cruz do Sul, João Pedro Pires.

As equipes que atuam nos CAS são multiprofissionais, formadas por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos e assistentes sociais, garantindo um cuidado integral e contínuo às pessoas com TEA e suas famílias. Entre os serviços ofertados estão avaliação diagnóstica, acompanhamento clínico-comportamental, intervenções em linguagem e comunicação, estímulo à autonomia funcional, orientação familiar e articulação com as redes de educação e assistência social.

“Somos muito gratos pela confiança e o apoio de todos. Agradecemos imensamente a nossa equipe, que hoje é composta por 80 profissionais, e que abraçaram o programa e realizaram todas as mudanças que foram necessárias para iniciar as atividades do novo CAS. Foi necessário adaptar nosso espaço para transformar mais vidas e ficamos imensamente felizes com esse novo passo”, concluiu Pires.

Atualmente, o programa conta com 105 serviços em funcionamento em todo o Rio Grande do Sul -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Atualmente, o programa conta com 105 serviços em funcionamento em todo o Rio Grande do Sul -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

TEAcolhe RS

O TEAcolhe RS é um programa estadual instituído por lei, que atua de forma integrada nas áreas da saúde, educação e assistência social, promovendo o desenvolvimento das pessoas com autismo, a inclusão social e o fortalecimento do cuidado familiar. A política é estruturada em uma rede de serviços que inclui centros macrorregionais e regionais de referência e os CAS, responsáveis pelos atendimentos especializados realizados por equipes multiprofissionais, via sistema estadual de regulação.

Atualmente, o programa conta com 105 serviços em funcionamento em todo o Rio Grande do Sul, dos quais sete são centros macrorregionais de referência e 28 são centros regionais de referência. Ao todo, 70 CAS já disponibilizam atendimento à população e oito estão em fase de implementação. A meta é implantar 90 CAS em todo o Estado até o final de 2026.

Dados consolidados desde o início dos atendimentos do TEAColhe RS até janeiro de 2026 apontam para uma média mensal de 8,3 mil usuários atendidos e de 67,4 mil procedimentos. O investimento do governo do Estado reflete a prioridade da política. Somente em 2025, o aporte em custeio no programa ultrapassou R$ 129,5 milhões, assegurando a manutenção dos serviços, a ampliação da capacidade assistencial e a qualificação constante das equipes que atuam na linha de cuidado do autismo.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific/user17960589
Saúde Há 2 horas

Lipoescultura associa gordura à definição corporal

Uso da gordura do próprio paciente permite remodelação corporal por meio da retirada e enxertia em diferentes regiões. O Dr. Mário Warde, cirurgião...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Hospital da Criança de Chapecó completa 15 anos e consolida ampliação de serviços pediátricos no Oeste

Fotos: Divulgação Hospital da CriançaO Hospital da Criança Augusta Muller Bohner (HC), em Chapecó, referência no atendimento pediátrico 24 horas no...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Governo do Estado entrega em três anos mais de 5,8 mil cadeiras de rodas a pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação

Foto: Robson Valverde/SES O Governo de Santa Catarina entregou, nesta terça-feira, 12, 50 cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do Centro Catar...

 Imagem do Magnific/thongden_studio
Saúde Há 4 horas

Avanços tecnológicos redefinem a dermatologia estética

Com o apoio de tecnologias como ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers, especialidade amplia possibilidades de rejuvenescimento com result...

 Imagem do Magnific/faststocklv
Saúde Há 5 horas

Rinoplastia associa correção estética e função respiratória

Procedimento evoluiu nas últimas décadas, integrando de forma mais consistente aspectos estéticos e funcionais. Dr. Bruno Hay, otorrinolaringologis...

Tenente Portela, RS
10°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.78 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quarta
20°
Quinta
21°
Sexta
22°
Sábado
23° 11°
Domingo
19° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 24 minutos

Esperidião Amin defende auditagem das urnas e critica suspensão da dosimetria
Receita Estadual Há 24 minutos

Receita Estadual inicia novo programa de autorregularização voltado a empresas do Simples Nacional
Senado Federal Há 24 minutos

CMA aprova penas mais duras para quem maltratar animais; texto vai à CCJ
Tecnologia Há 1 hora

Voo de wingsuit com Flávio Jordão é homologado pelo Guinness
Senado Federal Há 1 hora

Paim destaca programa federal de combate ao crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,11%
Euro
R$ 5,74 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 418,204,20 -1,23%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7022 (11/05/26)
30
38
47
50
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3682 (11/05/26)
01
02
04
05
07
09
10
11
12
13
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias