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Hospital da Criança de Chapecó completa 15 anos e consolida ampliação de serviços pediátricos no Oeste

Fotos: Divulgação Hospital da CriançaO Hospital da Criança Augusta Muller Bohner (HC), em Chapecó, referência no atendimento pediátrico 24 horas no...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
12/05/2026 às 16h55
Hospital da Criança de Chapecó completa 15 anos e consolida ampliação de serviços pediátricos no Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação Hospital da Criança

O Hospital da Criança Augusta Muller Bohner (HC), em Chapecó, referência no atendimento pediátrico 24 horas no Oeste de Santa Catarina, completa neste mês de maio 15 anos de história. Desde que o Governo do Estado assumiu a gestão da unidade, em 2024, o hospital vem ampliando serviços e qualificando atendimentos, consolidando-se como um polo regional na assistência à saúde infantil. 

“Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos fortalecendo o atendimento pediátrico no Hospital da Criança de Chapecó. Desde 2024, com a gestão estadual, a unidade passou a atender todo o Grande Oeste com cirurgias eletivas. Também avançamos nas obras de ampliação já autorizadas e implantamos leitos de suporte ventilatório para reforçar o cuidado às crianças neste período de maior circulação de vírus respiratórios, garantindo mais segurança, qualidade e resolutividade na assistência”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

No primeiro quadrimestre de 2026, o hospital realizou 968 procedimentos cirúrgicos e 2.859 consultas ambulatoriais especializadas, em áreas como Otorrinolaringologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica Geral, Ortopedia Pediátrica e Oftalmologia Pediátrica. Os números reforçam o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do hospital em atender, de forma eficiente e humanizada, as demandas da macrorregião Oeste. 

“Quero parabenizar todos os profissionais que têm feito um excelente trabalho. Desde que o Estado assumiu a gestão do Hospital da Criança de Chapecó, foi ampliada a referência para cirurgias a toda a região Oeste. O HC vem consolidando seu papel fundamental na assistência às crianças e adolescentes da região, oferecendo serviços de alta qualidade e humanização”, afirma a diretora-geral do hospital, Jaqueline Mazoni.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A SES implantou, em abril deste ano, quatro leitos de suporte ventilatório, equipados com tecnologia avançada e equipe capacitada para atendimento 24 horas. Os leitos contam com ventiladores mecânicos invasivos e não invasivos, monitores multiparamétricos, bombas de infusão e sistema de alto fluxo com umidificação aquecida. A medida reforça o atendimento pediátrico durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, como a gripe e outras síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). 

Os novos leitos são classificados como intermediários, destinados à estabilização de pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos do que na pediatria convencional, mas que ainda não demandam internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estrutura também contribui para qualificar a assistência enquanto os pacientes aguardam a disponibilidade de leitos de UTI pediátrica na região.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Estrutura e equipe multiprofissional

O hospital funciona 24 horas, sete dias por semana, e conta com uma equipe multiprofissional formada por cerca de 250 profissionais, entre médicos, enfermeiros e equipes de apoio. A unidade oferece serviços compatíveis com seu porte de baixa e média complexidade, como exames de imagem, radiologia, ultrassonografia, análises laboratoriais e eletrocardiogramas.

No ambulatório, são disponibilizados atendimentos especializados em Dermatologia Pediátrica, Endocrinologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica Geral, Cirurgia Bucomaxilofacial e Urologia.

Referência para a macrorregião Oeste, o Hospital da Criança Augusta Muller Bohner dispõe de 51 leitos de internação, sendo 32 de clínica médica pediátrica e 19 de clínica cirúrgica pediátrica. A estrutura inclui ainda Pronto-Socorro 24 horas, com consultórios, leitos de observação, sala de emergência, sala de procedimentos e de suturas, garantindo agilidade e segurança no atendimento às crianças e adolescentes da região.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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