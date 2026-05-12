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Governo do Estado entrega em três anos mais de 5,8 mil cadeiras de rodas a pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação

Foto: Robson Valverde/SES O Governo de Santa Catarina entregou, nesta terça-feira, 12, 50 cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do Centro Catar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
12/05/2026 às 16h55
Governo do Estado entrega em três anos mais de 5,8 mil cadeiras de rodas a pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Robson Valverde/SES 

O Governo de Santa Catarina entregou, nesta terça-feira, 12, 50 cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação (CCR), em Florianópolis. Outras 100 serão entregues ao longo do mês de maio. A iniciativa faz parte da política estadual de reabilitação e assistência à pessoa com deficiência. Ao todo, desde 2023, são mais de 5,8 mil cadeiras de rodas — motorizadas e adaptadas — garantindo mais independência, autonomia e qualidade de vida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento no período ultrapassa R$ 16,4 milhões.

Foto: Reprodução/Secom SC
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“Esta é mais uma entrega do Governo de Santa Catarina. Estamos seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, entregando cadeiras de rodas motorizadas. São mais de R$ 16 milhões investidos desde 2023 nesses equipamentos. O Governo está devolvendo qualidade de vida para as pessoas que tanto precisam. A cadeira de rodas motorizada é feita de maneira personalizada e individual, seguindo medidas específicas para que o usuário tenha uma vida cada vez melhor”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Os pacientes beneficiados são de diversas regiões do estado e, além de receberem o equipamento, passam por orientação e treinamento para o uso adequado da cadeira de rodas.

“Concluímos a entrega de mais um lote de cadeiras motorizadas nesta data que celebramos o ‘Retorno da Dignidade’. As pessoas que receberam as cadeiras hoje podem, a partir de agora, desfrutar de uma liberdade de movimento que antes estava limitada ao ambiente doméstico. Expressamos nossa satisfação e esperamos que iniciativas como essa se repitam em breve. Nosso objetivo é garantir funcionalidade, conforto e segurança, promovendo mais independência e inclusão social”, afirma o diretor do CCR, Marcelo Lemos dos Reis.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Somente em 2026, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou 635 cadeiras de rodas, sendo 150 motorizadas e 485 adaptadas, confeccionadas sob medida. No mês de maio ainda serão entregues mais 100 cadeiras motorizadas. Nos anos anteriores, foram distribuídas 1.542 cadeiras em 2023, 1.207 em 2024 e 2.401 em 2025, reforçando o compromisso contínuo do Estado com a reabilitação e a inclusão das pessoas com deficiência.

Nesta terça-feira, foram contemplados moradores dos municípios de: Guaramirim, Içara, Florianópolis, Lages, São José, Maravilha, Presidente Nereu, Orleans, Joinville, Palhoça, São Joaquim, Balneário Camboriú, Santa Terezinha, Criciúma, Camboriú, Balneário Barra do Sul, Rio dos Cedros, Chapecó, Jaborá, Bela Vista do Toldo, Laguna, São Bento do Sul, Penha, Paulo Lopes, Passos Maia, Agrolândia, Fraiburgo, Capivari de Baixo, Navegantes, Xaxim, Balneário Gaivota, Cocal do Sul, Erval Velho, São Miguel do Oeste e Ibirama.

“Gostaria de expressar minha grande satisfação ao receber esta cadeira de rodas da Secretaria. Possuía uma cadeira manual, mas, devido às dores no ombro, não consegui mais utilizá-la. Diante disso, solicitei uma cadeira motorizada e hoje recebi. Sou muito grato a Deus e à Secretaria de Saúde pelo empenho em nos proporcionar este equipamento que representa uma significativa melhoria em nossa qualidade de vida e rotina diária”, agradece o paciente Isaias Borges, de 77 anos, morador de Balneário Barra do Sul.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para chegar à capital, alguns pacientes utilizam condução própria, outros o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), mas todos com a expectativa da tão desejada autonomia e qualidade de vida.

Como ter acesso

A porta de entrada para receber cadeira de rodas ou qualquer outro atendimento no CCR, deve ser, obrigatoriamente, pelo posto de saúde. A unidade básica fará os devidos encaminhamentos de acordo com a condição de saúde de cada paciente e a complexidade de seu caso.

Ao chegar ao CCR, o paciente passa por um programa de atendimento interdisciplinar, com avaliações de especialistas de diferentes áreas. A partir destas análises, a equipe discute o caso de forma personalizada, montando um plano de trabalho individual. Para àqueles que necessitam de um meio auxiliar de locomoção, durante a consulta são feitas as análises e medições dos pacientes. A cadeira de rodas é produzida atendendo à necessidade e à condição física de cada um, e entregue ao paciente, que segue fazendo acompanhamento no CCR.

Referência em reabilitação, o CCR possui 54 anos de atuação em duas áreas: Deficiência Física e a Deficiência Intelectual e o Espectro do Autismo. A instituição ainda disponibiliza órteses e próteses a pacientes do SUS. Também possui fábrica para produção e manutenção de próteses.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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