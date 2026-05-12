Impulsionada por avanços tecnológicos e por uma mudança na abordagem clínica, a dermatologia estética tem passado por diversas transformações nos últimos anos, consolidando-se como uma aliada no rejuvenescimento e na manutenção da saúde da pele.

A dermatologista Dra. Janaina Samorano afirma que, se antes os tratamentos tinham caráter predominantemente corretivo, hoje a especialidade passou a adotar uma abordagem preventiva, regenerativa e estratégica, com foco na longevidade cutânea e no envelhecimento saudável.

De acordo com ela, a tendência não é apenas tratar os sinais do tempo, mas modular processos biológicos do envelhecimento. "O avanço tecnológico revolucionou a prática clínica. Lasers de alta performance, ultrassom microfocado, radiofrequências avançadas, bioestimuladores e tecnologias combinadas permitiram abordagens mais precisas, seguras e sofisticadas, com resultados progressivos e naturais", detalha.

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) indicam que o total de procedimentos não cirúrgicos cresceu 1,7% entre 2022 e 2023, somando quase 20 milhões de intervenções no período.

Avanços tecnológicos redefinem a dermatologia estética

Segundo a profissional, a abordagem clínica passou por uma mudança significativa, com a transição de procedimentos isolados para planos terapêuticos integrados, personalizados e orientados por um diagnóstico global da face e da pele. Nesse contexto, conceitos como full-face assessment, bioestimulação, regeneração tecidual e qualidade dérmica passaram a assumir papel central.

"A estética contemporânea valoriza menos transformação e mais refinamento. O objetivo deixou de ser ‘mudar’ traços e passou a ser preservar a identidade, restaurar a estrutura e promover resultados elegantes, discretos e harmônicos", destaca.

Tecnologias que atuam nas diferentes camadas da pele

A Dra. Janaina Samorano reforça que, com o avanço da dermatologia estética, tecnologias como ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers dermatológicos passaram a ocupar papel central nos tratamentos voltados ao rejuvenescimento e à saúde da pele.

O ultrassom microfocado, segundo a especialista, atua em camadas profundas da pele e no sistema músculo-aponeurótico superficial (SMAS), promovendo pontos precisos de calor que estimulam intensa produção de colágeno e um efeito de sustentação progressivo. "É uma tecnologia muito utilizada para firmeza, contorno facial e melhora da flacidez", pontua.

A radiofrequência, por sua vez, utiliza energia térmica controlada para aquecer a derme, estimulando a remodelação do colágeno existente e a formação de novas fibras. De acordo com a médica, dependendo da tecnologia utilizada, pode melhorar a flacidez, a textura da pele, os poros, cicatrizes e a qualidade cutânea de maneira global.

Já os lasers dermatológicos atuam de forma altamente precisa e podem ter diferentes finalidades, conforme o tipo de laser empregado. Segundo a especialista, alguns tratam manchas e vasos; outros promovem o rejuvenescimento, estimulam o colágeno e melhoram rugas, cicatrizes, poros e a textura da pele.

Embora sejam tecnologias distintas, a dermatologista afirma que elas frequentemente se complementam. "Enquanto algumas atuam mais na sustentação e firmeza, outras trabalham a regeneração, a textura e a qualidade da pele", acrescenta.

Benefícios vão além do rejuvenescimento

Entre os principais benefícios do uso dessas tecnologias, Dra. Janaina Samorano elenca a melhora da firmeza e da sustentação, com suavização da flacidez, redefinição sutil dos contornos faciais e uma pele com textura mais refinada, poros menos evidentes, maior luminosidade, viço e uniformidade.

"Dependendo da tecnologia utilizada, podem ser observadas ainda melhorias em linhas finas, rugas, manchas, cicatrizes, irregularidades do relevo cutâneo e estímulo intenso de colágeno, promovendo uma renovação profunda dos tecidos", detalha.

Segundo a profissional, os resultados costumam incluir:

Pele mais firme e com maior sustentação;

Melhora da flacidez e do contorno facial;

Mais luminosidade, viço e uniformidade;

Textura mais refinada e poros menos aparentes;

Suavização de rugas e marcas do tempo;

Estímulo de colágeno e rejuvenescimento progressivo.

Um dos diferenciais dessas abordagens, conforme explica a dermatologista, é que os resultados tendem a evoluir ao longo dos meses, à medida que a pele responde aos estímulos regenerativos.

A importância do acompanhamento dermatológico

Na análise da Dra. Janaina Samorano, embora as tecnologias dermatológicas sejam altamente avançadas, os resultados estão diretamente ligados ao conhecimento médico por trás de sua indicação e execução. "O dermatologista compreende a anatomia, a fisiologia cutânea, o envelhecimento, a interação entre diferentes tratamentos e o manejo de possíveis intercorrências — o que torna o procedimento mais seguro e muito mais preciso", frisa.

Além disso, a especialista alerta para a necessidade de um cuidado contínuo e estrategicamente conduzido ao longo do tempo, uma vez que a pele responde ao envelhecimento, às mudanças hormonais, ao estilo de vida, à exposição ambiental e a diversos fatores que se transformam com os anos.

O futuro da dermatologia estética

Para os próximos anos, Dra. Janaina Samorano acredita que a dermatologia estética terá uma evolução cada vez mais sofisticada da ciência aplicada à beleza, com foco em regeneração, precisão e naturalidade. Na análise da profissional, o futuro da especialidade estará profundamente conectado à medicina regenerativa, à bioestimulação e a tecnologias capazes de modular o envelhecimento de forma cada vez mais refinada.

"Eu vejo o futuro da dermatologia estética como a união entre alta tecnologia, medicina regenerativa e beleza natural — uma dermatologia menos sobre transformar e cada vez mais sobre preservar, regenerar e envelhecer com elegância", conclui.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da Dra. Janaina Samorano: https://drajanainasamorano.com/