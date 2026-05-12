Inter decide vaga na Copa do Brasil diante do Athletic-MG no Beira-Rio

O Internacional entra em campo nesta terça-feira (12), às 19h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Athletic-MG pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O Colorado chega com vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1 e joga pelo empate para garantir classificação à próxima fase da competição nacional.

A Rádio Província FM acompanha todos os detalhes do confronto com transmissão através da Rede Gaúcha SAT, levando as emoções da decisão aos ouvintes de toda a região.

O Inter vem de empate diante do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Athletic-MG empatou sem gols com o Cuiabá pela Série B. Para o duelo, o técnico Paulo Pezzolano deve escalar Rochet, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Matheus Bahia, Villagra, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Allex e Borré.

A arbitragem será comandada por Lucas Casagrande, do Paraná, com auxílio do VAR de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp