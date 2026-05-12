Terça, 12 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rinoplastia associa correção estética e função respiratória

Procedimento evoluiu nas últimas décadas, integrando de forma mais consistente aspectos estéticos e funcionais. Dr. Bruno Hay, otorrinolaringologis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 15h45
Rinoplastia associa correção estética e função respiratória
Imagem do Magnific/faststocklv

A rinoplastia pode envolver não apenas mudanças na forma e proporção do nariz, mas também correções anatômicas que contribuem para a função respiratória. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) recomenda que o procedimento seja realizado por um otorrinolaringologista, dada a especialização em anatomia nasal e no funcionamento das vias aéreas.

Uma revisão integrativa publicada no Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences aponta avanços nas técnicas de rinoplastia nos últimos dez anos e reforça que a associação entre resultados estéticos e funcionais tem ganhado espaço no planejamento cirúrgico. Em 92% dos casos, pacientes submetidos ao procedimento relataram melhora funcional no pós-operatório, de acordo com pesquisa publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, que também apontou satisfação com os resultados estéticos.

O Dr. Bruno Hay, médico otorrinolaringologista com atuação em rinoplastia e cirurgias faciais, afirma que tratar a rinoplastia apenas como estética é uma visão limitada sobre uma das cirurgias mais complexas da face. Segundo ele, a rinoplastia moderna exige domínio preciso da anatomia e da fisiologia nasal: "Como otorrinolaringologista, vejo o nariz, acima de tudo, como um órgão funcional — e a respiração não é um detalhe, é prioridade. Estética sem função não se sustenta ao longo do tempo".

O especialista explica que a abordagem puramente estética enxerga o nariz como uma estrutura isolada, enquanto a abordagem integrada entende o nariz como parte de um sistema funcional complexo. Ele ressalta que, quando a função é negligenciada, aumentam significativamente os riscos de colapso estrutural, obstrução nasal e resultados artificiais. "A abordagem integrada é a base da formação do otorrinolaringologista. Um nariz bem operado precisa ser estruturalmente estável, funcional e natural", informa o Dr. Bruno Hay.

Um levantamento noticiado pelo g1 mostra que a exposição frequente a selfies e videoconferências contribuiu para o aumento da busca por rinoplastia no país, especialmente durante e após a pandemia, em meio a uma atenção maior com a própria imagem nas telas. Dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) indicam que o procedimento registrou crescimento de 27,1% no volume global entre 2020 e 2024.

Para o otorrinolaringologista, esse crescimento vem acompanhado do aumento das rinoplastias revisionais e pontua que este tipo de cirurgia exige um nível mais elevado de experiência, especialmente na reconstrução estrutural e na reabilitação da função nasal.

"As redes sociais ampliaram o acesso à informação, mas também contribuíram para a banalização da cirurgia e para expectativas muitas vezes irreais. Muitos desses casos revisionais envolvem também comprometimento funcional decorrente da primeira cirurgia", comenta.

Efeitos funcionais da rinoplastia

De acordo com o Dr. Bruno Hay, uma parcela significativa dos pacientes apresenta alterações funcionais, mesmo sem queixa evidente. Entre as mais comuns estão o desvio de septo, a hipertrofia de cornetos e a insuficiência de válvula nasal — uma causa frequentemente subdiagnosticada de obstrução nasal: "Além disso, uma rinoplastia bem indicada e bem executada também passa pela avaliação de alterações estruturais que podem comprometer a dinâmica respiratória e a estabilidade do nariz ao longo do tempo".

O especialista reforça que a formação em otorrinolaringologia permite uma avaliação completa da via aérea, além do diagnóstico de patologias associadas que impactam diretamente o resultado cirúrgico. Ele relata receber com frequência pacientes que foram submetidos a cirurgias em que a função não foi adequadamente considerada, evoluindo com queixas respiratórias. "Muitas vezes, isso leva à necessidade de uma rinoplastia revisional. A escolha do profissional impacta diretamente na função respiratória a longo prazo", alerta.

Segundo o médico, a associação com outros procedimentos faciais pode otimizar o resultado global. Nestes casos, o objetivo é integrar forma e função dentro de um contexto facial mais amplo, respeitando a individualidade de cada paciente. "A rinoplastia nem sempre deve ser analisada de forma isolada. Em alguns casos, a combinação com mentoplastia, blefaroplastia ou lifting facial contribui para uma melhor harmonia e proporção facial", sugere Dr. Bruno Hay.

O otorrinolaringologista orienta que o paciente procure um especialista com formação sólida, experiência comprovada e visão integrada da estética com a função nasal.

"É uma cirurgia de alta complexidade e deve ser encarada com seriedade. O melhor resultado é aquele que preserva a naturalidade, mantém a função respiratória e melhora, de forma equilibrada, a estética e a qualidade de vida do paciente. É fundamental ter expectativas realistas e compreender que cada nariz possui características anatômicas próprias", conclui o médico.

Para saber mais, basta acessar: https://drbrunohay.med.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific/thongden_studio
Saúde Há 14 minutos

Avanços tecnológicos redefinem a dermatologia estética

Com o apoio de tecnologias como ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers, especialidade amplia possibilidades de rejuvenescimento com result...

 Imagem do Magnific/prostock-studio
Saúde Há 1 hora

Avanços tecnológicos ampliam resultados da lipoaspiração

Lipoaspiração ganha novas técnicas que destacam músculos e oferecem resultados mais naturais e duradouros. Dr. Álvaro Rodrigues, cirurgião plástico...

 Imagem do Magnific/ear prostock-studio
Saúde Há 2 horas

Mommy Makeover demanda avaliação detalhada e planejamento

Cirurgias combinadas após a gestação demandam análise criteriosa do estado clínico e definição do momento ideal. A Dra. Karina Mendes, cirurgiã plá...
Saúde Há 5 horas

OMS descarta indícios de "surto maior" de hantavírus

Até o momento, foram relatados 11 casos da doença, incluindo 3 óbitos

 (Foto: Universidade Federal de Santa Maria)
Avaço Médico Há 6 horas

Hospital de Santa Maria realiza transplante de medula sem uso de transfusão sanguínea

Procedimento inédito na instituição foi realizado em paciente de 25 anos e exigiu planejamento especializado para respeitar decisão religiosa durante o tratamento.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
18° Sensação
0.56 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quarta
20°
Quinta
21°
Sexta
22°
Sábado
23° 11°
Domingo
19° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 12 minutos

Avanços tecnológicos redefinem a dermatologia estética
Senado Federal Há 12 minutos

Remoção obrigatória de veículos abandonados vai à CAE
Política Há 12 minutos

Lula diz que criará Ministério da Segurança após Senado aprovar PEC
Justiça Há 12 minutos

SP: Ministério Público avalia extensão de danos causados por explosão
Internacional Há 41 minutos

Inter decide vaga na Copa do Brasil diante do Athletic-MG no Beira-Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,12%
Euro
R$ 5,74 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 418,720,64 -1,12%
Ibovespa
180,575,23 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7022 (11/05/26)
30
38
47
50
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3682 (11/05/26)
01
02
04
05
07
09
10
11
12
13
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias