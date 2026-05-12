Tenente Portela sedia encontro regional e avança na construção do Plano Municipal de Educação

Tenente Portela sediou nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12, no Centro Cultural, um encontro regional voltado à construção dos Planos Municipais de Educação para os próximos 10 anos.

A atividade reuniu equipes técnicas de municípios da região Celeiro em uma agenda de trabalho direcionada à qualificação metodológica e ao alinhamento das ações que integram o processo de elaboração dos planos municipais.

O encontro faz parte das Oficinas de Dados e Metodologia para Elaboração dos Planos Municipais de Educação, promovidas pela Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais do Rio Grande do Sul. As atividades foram conduzidas pela técnica local da rede, Maristela Piovesan Freitas, responsável pela orientação metodológica dos trabalhos realizados com os municípios participantes.

A proposta das oficinas é qualificar tecnicamente as equipes para as diferentes etapas do planejamento educacional, incluindo leitura e interpretação de dados, construção de diagnósticos da realidade educacional local, utilização de guia metodológico e orientações para organização e redação dos documentos oficiais.

As reuniões também ocorrem em outros municípios da região, dentro de um cronograma regional que busca padronizar procedimentos e fortalecer o trabalho integrado entre as equipes técnicas.

Em Tenente Portela, participaram representantes dos municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Frederico Westphalen, Vista Gaúcha, Miraguaí, Redentora e Braga.

A secretária municipal de Educação, Irinéia Koch, destacou a importância do processo. “A qualificação técnica das equipes garante mais segurança na construção dos planos e contribui para decisões mais consistentes na educação dos municípios”, afirmou.

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