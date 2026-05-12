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Avanços tecnológicos ampliam resultados da lipoaspiração

Lipoaspiração ganha novas técnicas que destacam músculos e oferecem resultados mais naturais e duradouros. Dr. Álvaro Rodrigues, cirurgião plástico...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 15h08
Avanços tecnológicos ampliam resultados da lipoaspiração
Imagem do Magnific/prostock-studio

A lipoaspiração, cirurgia plástica mais realizada no Brasil, vem passando por transformações significativas nos últimos anos. A técnica, que tradicionalmente se dedicava à retirada de gordura localizada para afinar a silhueta, evoluiu para a chamada lipoaspiração de alta definição (Lipo HD), capaz de evidenciar contornos musculares de forma mais natural, destacando grupos específicos e proporcionando uma aparência atlética.

Segundo o último relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o procedimento aparece em primeiro lugar no Brasil, com mais de 289 mil cirurgias, seguido pelo aumento das mamas (232.593), pela cirurgia de pálpebras (231.293) e pela abdominoplastia (192.961). Além disso, o país lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas, com mais de 2 milhões de procedimentos realizados em 2024.

O cirurgião plástico Dr. Álvaro Rodrigues explica que a principal diferença no procedimento atual está na técnica de escultura utilizada. "A lipoaspiração tradicional foca na redução de volume e na eliminação de depósitos de gordura, buscando uma silhueta mais magra. Já a Lipo HD trabalha de forma tridimensional, removendo gordura de maneira seletiva para valorizar grupos musculares e evidenciar contornos e sulcos que simulam a aparência de um corpo tonificado".

De acordo com o especialista, os avanços tecnológicos têm sido fundamentais para ampliar as possibilidades da cirurgia. Entre os recursos mais utilizados estão o Vaser, que emite ondas capazes de quebrar células de gordura, preservando vasos e nervos; o Microaire, vibrolipoaspirador que facilita a remoção da gordura previamente amolecida; e a ultrassonografia, que permite visualizar com precisão as camadas da pele e do músculo durante o procedimento.

Além disso, tecnologias de retração de pele, como Argoplasma, Renuvion e Quantum, são aplicadas ao final da cirurgia para tratar a flacidez e garantir que a pele se adapte ao novo contorno. "Essas ferramentas permitem uma atuação mais precisa e segura, elevando o padrão dos procedimentos estéticos e ampliando as possibilidades da especialidade", afirma o cirurgião.

Indicação e perfil dos pacientesAinda que a Lipo HD não seja indicada como método de emagrecimento, mas como refinamento estético, o perfil de quem busca o procedimento é predominantemente de pessoas que já praticam atividades físicas e possuem gordura resistente que impede a visualização dos músculos.

O Dr. Álvaro Rodrigues reforça que os critérios para a realização da cirurgia incluem estar próximo ao peso ideal, ter bom tônus muscular e apresentar pouca ou moderada flacidez de pele. "Quem faz o procedimento normalmente está em busca de um visual mais atlético, que destaque abdome, peitorais, deltoides ou a linha de cintura", observa.

Segundo o especialista, a técnica também pode ser combinada com outros procedimentos, como remodelamento glúteo, cirurgias de mama e abdominoplastia, ampliando as possibilidades de harmonização corporal.

Já o pós-operatório da Lipo HD pode exigir cuidados adicionais. "Por ser um procedimento detalhado e com tecnologias envolvidas, precisa ser conduzido por um profissional capacitado. O pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia para que o resultado seja excelente", ressalta Dr. Álvaro Rodrigues.

Entre os cuidados destacados pelo cirurgião estão o uso de cintas compressivas, drenagens linfáticas e acompanhamento médico rigoroso. Além disso, o paciente deve manter hábitos saudáveis para preservar os resultados. "A Lipo HD realça a musculatura já existente, mas não substitui a prática de exercícios físicos. Para manter os resultados, é fundamental continuar praticando exercícios e controlando o peso", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://dralvarorodrigues.com.br/

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