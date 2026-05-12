Mommy Makeover demanda avaliação detalhada e planejamento

Procedimentos combinados de cirurgia plástica, conhecidos como Mommy Makeover, tratam alterações corporais após a gestação e restauram o contorno físico anterior, com abordagem integrada e personalizada conforme as necessidades da paciente, de acordo com a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS, ou Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em livre tradução).

Entre os cinco procedimentos mais realizados em mulheres estão a lipoaspiração, com 1,79 milhão de procedimentos, o aumento de mama, com 1,61 milhão, e a abdominoplastia, com 945,6 mil. Cada cirurgião plástico atende, em média, 26,8 pacientes de Mommy Makeover e outros procedimentos combinados, segundo a pesquisa internacional da ISAPS sobre procedimentos estéticos e cosméticos, realizada em 2024.

A Dra. Karina Mendes, médica e cirurgiã plástica, pontua que a gestação provoca alterações naturais no corpo feminino, como flacidez abdominal, diástase — afastamento — dos músculos retos, acúmulo de gordura localizada e mudanças nas mamas, que podem incluir perda de volume, ptose — queda — e assimetrias, o que leva muitas mulheres a buscar a cirurgia plástica como forma de recuperar o contorno corporal e a autoestima.

"Embora esperadas, essas mudanças nem sempre retornam ao estado pré-gestacional, o que pode impactar a autoestima e a relação da mulher com o próprio corpo. A cirurgia plástica surge como uma aliada para restaurar o contorno corporal de forma segura e individualizada", afirma a cirurgiã.

Segundo a especialista, é importante respeitar o tempo de recuperação do organismo para realizar cirurgias plásticas no pós-parto. Ela acrescenta que fatores como a amamentação, estabilidade do peso e recuperação do organismo devem ser levados em conta para maior previsibilidade dos resultados e redução dos riscos cirúrgicos.

"De forma geral, é recomendado aguardar pelo menos seis meses após o parto e o término da amamentação. É fundamental que a paciente esteja com o peso estável, com o organismo recuperado e com exames dentro da normalidade", declara a médica.

Avaliações, planejamento cirúrgico e exames

A Dra. Karina Mendes reforça que uma avaliação médica detalhada é essencial para identificar fatores de risco, indicar o melhor momento cirúrgico e escolher a técnica mais adequada, contribuindo para a segurança da paciente e para a durabilidade dos resultados.

"A análise médica criteriosa permite alinhar expectativas e orientar a paciente sobre limites e possibilidades. Quando bem indicada, a cirurgia tende a apresentar resultados mais duradouros, com menor índice de complicações", comenta a profissional.

De acordo com a especialista, a combinação de técnicas, como abdominoplastia, lipoaspiração e cirurgia mamária, é definida de forma criteriosa, buscando equilíbrio e naturalidade, para proporcionar resultados mais harmônicos.

Para a Dra. Karina Mendes, o planejamento cirúrgico deve ser totalmente personalizado, levando em consideração a anatomia da paciente, suas queixas, estilo de vida e expectativas. Segundo ela, também são avaliadas proporções corporais, qualidade da pele, distribuição de gordura e estrutura muscular.

"São solicitados exames laboratoriais completos, avaliação cardiológica e anestésica, e exames de imagem específicos, como ultrassonografia ou mamografia, dependendo da idade e da cirurgia proposta. Também é fundamental avaliar o histórico clínico da paciente, presença de diástase, qualidade da pele e condições gerais de saúde", relata a médica.

Conforme destaca a profissional, para alcançar resultados naturais e harmoniosos, a atenção deve estar no planejamento adequado e na comunicação transparente entre médico e paciente. "Alinhar expectativas é fundamental para que a paciente compreenda o que pode ser alcançado de forma segura e realista. A cirurgia plástica deve restaurar, e não transformar, respeitando as características individuais", acrescenta.

A médica alerta que, no pré-operatório, as pacientes são orientadas a suspender o tabagismo, ajustar medicações e adequar o preparo nutricional, enquanto no pós-operatório é indicado o uso correto de cintas, drenagem linfática, repouso relativo e seguimento rigoroso das orientações médicas. "O acompanhamento próximo no pós-operatório é decisivo para uma boa recuperação e otimização dos resultados", conclui a Dra. Karina Mendes.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da Dra. Karina Mendes: https://drakarinamendes.com/﻿