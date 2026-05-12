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Pistaches servem como aliados para práticas esportivas

Pistache, rico em proteínas, fibras e antioxidantes, tem sido incorporado por atletas como fonte de energia gradual e apoio à recuperação muscular,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 13h50
Pistaches servem como aliados para práticas esportivas
American Pistachio Growers

O consumo de pistaches tem ganhado força entre praticantes de atividades físicas, impulsionado pela busca por alimentos que aliem praticidade, sabor e valor nutricional. Pequenos no tamanho, mas ricos em nutrientes, vêm sendo incorporados à rotina de atletas e entusiastas do exercício como uma alternativa saudável para lanches e pós-treinos.

Com a grande comercialização do pistache, as plantações já extrapolaram as regiões originárias e a produção da castanha ganhou força em países como os Estados Unidos, com destaque para a Califórnia entre os maiores produtores mundiais.

Os pistaches oferecem uma combinação equilibrada de proteínas vegetais, gorduras boas e carboidratos. Essa composição contribui para o fornecimento de energia de forma gradual, fator importante para quem precisa manter o desempenho durante treinos prolongados. Além disso, são fonte de aminoácidos essenciais, que desempenham papel relevante na recuperação e manutenção da massa muscular.

Os pistaches também se destacam pela concentração de micronutrientes importantes, como potássio, magnésio e vitamina B6. O potássio, por exemplo, auxilia no equilíbrio eletrolítico e na prevenção de cãibras, enquanto o magnésio participa de processos ligados à contração muscular e produção de energia. Já a vitamina B6 está envolvida no metabolismo de proteínas e na formação de neurotransmissores.

Para dar vazão à crescente demanda e à produção de pistaches, os produtores norte-americanos são representados pela American Pistachio Growers (APG), associação que reúne mais de 865 produtores dos Estados Unidos e reforça o compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação no mercado global de nozes. A associação também aponta os benefícios nutricionais do pistache e seu papel em uma alimentação saudável, indo além do preparo de sobremesas.

A APG tem ampliado sua presença em mercados estratégicos, como Ásia, Europa e América Latina, atendendo à crescente procura por alimentos saudáveis e sustentáveis. A associação também investe em pesquisas e campanhas educativas para promover os diferenciais do pistache americano.

"O Brasil ainda é um mercado emergente no consumo de pistache", afirma Giovanna Oliveira, analista de Trade & Marketing da APG no Brasil, e com a chegada ao Brasil, a associação irá atuar de forma consistente na construção de uma cultura de consumo em torno da noz, fortalecendo sua imagem como um alimento gourmet e saudável.

Presente em mercados estratégicos como Ásia, Europa e América Latina, a APG trabalha ativamente para divulgar os benefícios nutricionais desse alimento. "Também é papel da associação facilitar o acesso a produtores confiáveis dos EUA, ajudando importadores brasileiros a garantir qualidade e fornecimento estável", complementa Giovanna.

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