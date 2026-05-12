Barra do Guarita e Coronel Bicaco recebem veículos do programa Caminhos da Saúde

Barra do Guarita, Coronel Bicaco e Erval Seco estão entre os municípios gaúchos contemplados pelo programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, que também beneficia Engenho Velho, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Taquaruçu do Sul e Três Palmeiras. A iniciativa do Ministério da Saúde prevê a entrega de veículos para o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam se deslocar para atendimento em outras cidades.

As cidades vão receber novos veículos, entre vans, micro-ônibus e ambulâncias tipo A, destinados ao transporte de pacientes que necessitam de consultas, exames e cirurgias em outros municípios, além da continuidade de tratamentos como oncologia e hemodiálise.

A distribuição no Rio Grande do Sul contempla:

Barra do Guarita – uma van;

Coronel Bicaco – um micro-ônibus;

Engenho Velho – uma ambulância tipo A;

Erval Seco – um micro-ônibus;

Novo Xingu – uma van;

Palmeira das Missões – um micro-ônibus;

Taquaruçu do Sul – uma van;

Três Palmeiras – uma ambulância tipo A.

A ação faz parte de uma estratégia nacional do Governo Federal para ampliar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados, especialmente em localidades onde a distância até os serviços de saúde representa um obstáculo.

Segundo o Ministério da Saúde, os veículos serão utilizados principalmente no transporte de pacientes que precisam percorrer mais de 50 quilômetros para acessar serviços de média e alta complexidade, incluindo tratamentos oncológicos e hemodiálise.

No Rio Grande do Sul, o programa prevê a entrega de 177 veículos, sendo 74 vans, 31 ambulâncias tipo A e 72 micro-ônibus.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que a iniciativa busca garantir mais dignidade aos pacientes durante os deslocamentos. “Muitas pessoas precisam acordar de madrugada, viajar por horas, passar o dia inteiro em tratamento e retornar apenas à noite, muitas vezes em condições precárias. Esse é o caminho do sofrimento que o governo do presidente Lula está transformando. Pelo Agora Tem Especialistas, o Caminhos da Saúde garante dignidade, segurança e qualidade no deslocamento até o atendimento”, disse.

Em todo o país, serão entregues mais de 3,3 mil veículos, entre vans, micro-ônibus e ambulâncias, com investimento de R$ 1,4 bilhão por meio do Novo PAC.

Esta é a primeira vez que o Ministério da Saúde adquire e disponibiliza diretamente veículos de transporte sanitário a estados e municípios, buscando enfrentar a distância entre o local de residência dos pacientes e os serviços especializados. Do total de 3.300 veículos, 1.824 serão destinados diretamente às prefeituras para usos diversos, enquanto 1.476 serão voltados ao transporte de pacientes em radioterapia e hemodiálise.

Os veículos destinados a pacientes em tratamento de radioterapia e hemodiálise serão distribuídos pelos estados às macrorregiões, permitindo organização de rotas e fluxos conforme a realidade local.

No caso da radioterapia, a distribuição considera a oferta de serviços com aceleradores lineares e a necessidade de deslocamento. Para a hemodiálise, os critérios levam em conta a distância até os serviços de terapia renal substitutiva. A definição do uso dos veículos será pactuada entre estado e municípios na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).







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