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AGCO suspende contratos temporariamente e atinge cerca de 300 trabalhadores em Santa Rosa

Medida adotada pela empresa busca reduzir impactos da queda no setor de máquinas agrícolas e evitar demissões na unidade do noroeste gaúcho.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
12/05/2026 às 10h01
AGCO suspende contratos temporariamente e atinge cerca de 300 trabalhadores em Santa Rosa
(Foto: Reprodução / RBS TV)

A fábrica da AGCO em Santa Rosa iniciou nesta segunda-feira (11) um programa de suspensão temporária de contratos de trabalho, conhecido como layoff. Aproximadamente 300 funcionários da unidade serão afetados pela medida.

A decisão foi aprovada pela maioria dos trabalhadores durante assembleia realizada na última semana, conforme informou o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos.

Com a adoção do layoff, parte das atividades da fábrica ficará paralisada pelos próximos meses. Segundo o sindicato, a alternativa foi escolhida para evitar cortes definitivos no quadro de funcionários diante da redução na procura por máquinas agrícolas no mercado.

Mesmo afastados temporariamente das funções, os colaboradores continuarão recebendo integralmente seus salários líquidos. O pagamento será composto pela bolsa qualificação disponibilizada pelo governo federal, somada a um valor complementar repassado pela empresa.

Benefícios como assistência médica, vale-alimentação e convênios permanecerão garantidos aos trabalhadores. Ainda conforme o sindicato, direitos trabalhistas como férias e 13º salário não sofrerão alterações.

A previsão inicial é de que o programa permaneça em vigor por cerca de três meses, podendo ser estendido por até cinco. Caso o setor apresente recuperação antes do prazo estimado, os empregados poderão ser reconvocados para retornar às atividades.

Em comunicado oficial, a empresa informou que a decisão ocorreu após avaliação das condições atuais do mercado e destacou que o objetivo é ajustar a produção à demanda existente, preservando empregos e a estabilidade das operações da unidade.

 

 

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