Capes abre inscrições para formação de professores de inglês nos EUA

Professores de língua inglesa que lecionam em escolas públicas de educação básica podem se inscrever gratuitamente para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) até o dia 11 de junho.

A iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) é realizada em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Fulbright, que promove o intercâmbio educacional e cultural entre brasileiros e norte-americanos.

A formação continuada em inglês será oferecida nos níveis básico, intermediário e avançado.

Vagas

Nesta edição, o programa oferece 189 vagas, que serão distribuídas regionalmente pelas unidades da federação.

Caberá à Capes e à Comissão Fulbright definir para qual universidade nos EUA o candidato selecionado será enviado, de acordo com as vagas disponibilizadas para cada modalidade.

Objetivos

O objetivo do curso é desenvolver as competências de compreensão, fala, leitura e escrita na língua inglesa; e estimular o aperfeiçoamento desses profissionais no processo de ensino.

A imersão no cotidiano de um país de língua inglesa ainda pode ampliar a troca de experiências pedagógicas e culturais e capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do idioma.

Inscrição

Os docentes da rede pública interessados na formação devem, primeiramente, cadastrar seu currículo na Plataforma Freire da Capes. Para acessá-la, é necessário o login com a senha do Gov.br.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online na página eletrônica da Capes e da Comissão Fulbright , com envio da documentação exigida, como um documento de identificação oficial com foto.

Além de currículo cadastrado na Plataforma Freire, o edital do programa lista outros requisitos a inscrição.

ter nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiro, ser residente no Brasil com visto permanente;

ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar em atividade em sala de aula;

dar aula de língua inglesa na rede pública federal, estadual, municipal ou distrital de educação básica;

realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa Test of English as Foreign Language - Institutional Testing Program (Toefl ITP);

ter passaporte válido;

não ter recebido bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou norte-americanas com o mesmo objetivo.

Clique aqui e confira a íntegra do edital

O programa

O programa oferece curso intensivo de seis semanas em universidades norte-americanas, com atividades acadêmicas e culturais. Os selecionados terão os seguintes benefícios:

passagem aérea internacional;

ajuda de custo no valor de US$ 700 a serem pagos na chegada aos EUA;

reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV), no valor de US$ 185;

seguro saúde;

deslocamento nos EUA: aeroporto/universidade/aeroporto, em classe econômica promocional;

alojamento em instalações do campus universitário onde o curso será realizado;

alimentação;

taxas escolares;

materiais didáticos a serem utilizados nos cursos;

passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.

Seleção

O processo seletivo inclui a aprovação no teste de proficiência em língua inglesa; análise da documentação enviada e etapas classificatórias.

O teste Toefl ITP será oferecido gratuitamente de forma online e deverá ocorrer de 22 de junho a 12 de julho.

Calendário

A divulgação do resultado final está prevista para 3 de agosto. Os professores selecionados embarcarão para os Estados Unidos entre 15 e 17 de janeiro de 2027 para início das atividades acadêmicas.

O retorno ao Brasil está agendado para 26 e 27 de fevereiro.

Para mais informações, a Capes disponibilizou os seguintes emails: [email protected] e [email protected] .