Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Capes abre inscrições para formação de professores de inglês nos EUA

Curso intensivo de seis semanas é voltado a docentes da rede pública

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/05/2026 às 20h46

Professores de língua inglesa que lecionam em escolas públicas de educação básica podem se inscrever gratuitamente para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) até o dia 11 de junho.

A iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) é realizada em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Fulbright, que promove o intercâmbio educacional e cultural entre brasileiros e norte-americanos.

A formação continuada em inglês será oferecida nos níveis básico, intermediário e avançado.

Vagas

Nesta edição, o programa oferece 189 vagas, que serão distribuídas regionalmente pelas unidades da federação.

Caberá à Capes e à Comissão Fulbright definir para qual universidade nos EUA o candidato selecionado será enviado, de acordo com as vagas disponibilizadas para cada modalidade.

Objetivos

O objetivo do curso é desenvolver as competências de compreensão, fala, leitura e escrita na língua inglesa; e estimular o aperfeiçoamento desses profissionais no processo de ensino.

A imersão no cotidiano de um país de língua inglesa ainda pode ampliar a troca de experiências pedagógicas e culturais e capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do idioma.

Inscrição

Os docentes da rede pública interessados na formação devem, primeiramente, cadastrar seu currículo na Plataforma Freire da Capes. Para acessá-la, é necessário o login com a senha do Gov.br.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online na página eletrônica da Capes e da Comissão Fulbright , com envio da documentação exigida, como um documento de identificação oficial com foto.

Além de currículo cadastrado na Plataforma Freire, o edital do programa lista outros requisitos a inscrição.

ter nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiro, ser residente no Brasil com visto permanente;
ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar em atividade em sala de aula;
dar aula de língua inglesa na rede pública federal, estadual, municipal ou distrital de educação básica;
realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa Test of English as Foreign Language - Institutional Testing Program (Toefl ITP);
ter passaporte válido;
não ter recebido bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou norte-americanas com o mesmo objetivo.

Clique aqui e confira a íntegra do edital

O programa

O programa oferece curso intensivo de seis semanas em universidades norte-americanas, com atividades acadêmicas e culturais. Os selecionados terão os seguintes benefícios:

  • passagem aérea internacional;
  • ajuda de custo no valor de US$ 700 a serem pagos na chegada aos EUA;
  • reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV), no valor de US$ 185;
  • seguro saúde;
  • deslocamento nos EUA: aeroporto/universidade/aeroporto, em classe econômica promocional;
  • alojamento em instalações do campus universitário onde o curso será realizado;
  • alimentação;
  • taxas escolares;
  • materiais didáticos a serem utilizados nos cursos;
  • passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.

Seleção

O processo seletivo inclui a aprovação no teste de proficiência em língua inglesa; análise da documentação enviada e etapas classificatórias.

O teste Toefl ITP será oferecido gratuitamente de forma online e deverá ocorrer de 22 de junho a 12 de julho.

Calendário

A divulgação do resultado final está prevista para 3 de agosto. Os professores selecionados embarcarão para os Estados Unidos entre 15 e 17 de janeiro de 2027 para início das atividades acadêmicas.

O retorno ao Brasil está agendado para 26 e 27 de fevereiro.

Para mais informações, a Capes disponibilizou os seguintes emails: [email protected] e [email protected] .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Revalida: candidatos já podem conferir local da prova prática

Exame será neste sábado e domingo

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Fies 2026: pré-selecionados devem validar dados da inscrição até hoje

Documentação pode ser entregue diretamente na faculdade
Educação Há 1 dia

PM desocupa estudantes da reitoria da USP

Desde quinta-feira, aproximadamente 150 pessoas estavam no local
Educação Há 3 dias

Professores de SP rejeitam proposta da prefeitura e greve continua

Categoria quer atualização de 5,4% no piso do magistério municipal
Educação Há 3 dias

USP: alunos mantêm ocupação de reitoria e pedem reabertura de diálogo

Estudantes pedem melhorias nas moradias e restaurantes universitários

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
Sensação
1.28 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Universidades adotam aprendizagem experiencial
Justiça Há 17 minutos

Débora do Batom recorre para ser beneficiada pela Lei da Dosimetria

Educação Há 17 minutos

Capes abre inscrições para formação de professores de inglês nos EUA
Câmara Há 17 minutos

Lei cria dia nacional em memória das vítimas de trânsito
Entretenimento Há 53 minutos

Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em maio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,13%
Euro
R$ 5,76 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,386,57 +1,93%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias