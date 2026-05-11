AVISO DE PAUTA: Estado entrega cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação

O Governo do Estado entrega nesta terça-feira, 12 de maio, 50 cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação (CCR), em Florianópolis. Os pacientes vêm de várias regiões e recebem um treinamento de como utilizar o equipamento. Os meios auxiliares de locomoção proporcionam mais independência, autonomia e dignidade.

Serviço

O quê: Estado entrega 50 cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do CCR

Quando: terça-feira, 12, a partir das 9h

Onde: Centro Catarinense de Reabilitação – CCR, localizado na Rua Rui Barbosa, 70 Agronômica, Florianópolis, SC.

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

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