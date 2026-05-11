Segunda, 11 de Maio de 2026
Publicidade
Sicredi

Fies 2026: pré-selecionados devem validar dados da inscrição até hoje

Documentação pode ser entregue diretamente na faculdade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/05/2026 às 11h50
Fies 2026: pré-selecionados devem validar dados da inscrição até hoje
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O prazo para que o estudante de ensino superior pré-selecionado para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2026, valide as informações declaradas no momento da inscrição se encerra nesta segunda-feira (11).

Para validação, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi pré-selecionado, no horário de funcionamento dela.

A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada.

O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do Ministério da Educação.

Consulta dos pré-selecionados

Os nomes dos pré-selecionados na chamada única podem ser consultados na página do programa no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , com a senha da plataforma Gov.br. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado das vagas remanescentes do Fies 2026, na última quinta-feira (7).

Validação do banco

Depois da validação das informações, ocorrerá a validação das informações pelo banco (agente financeiro) responsável pelo financiamento, conforme previsto no edital público .

O prazo para essa última validação é até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada, para a qual o estudante foi selecionado.

Fies Social

O pré-selecionado na vaga do Fies Social com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa tem a situação distinta. Neste caso, o estudante não precisa comprovar a renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada.

No entanto, o estudante deverá comparecer à comissão para validar as demais informações no mesmo prazo, de 8 a 11 de maio.

Lista de espera

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera do Fies 2026.

A convocação dos candidatos desta lista ocorrerá no período de 15 a 29 de maio.

A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:

· sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;

· sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;

· com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;

· candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

Fies

O Fies é destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o e não tenham sido beneficiados por outro financiamento estudantil.

O programa realiza anualmente dois processos seletivos regulares, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de cada ano letivo, além de processos seletivos para vagas remanescentes.

Se ainda tiver dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 22 horas

PM desocupa estudantes da reitoria da USP

Desde quinta-feira, aproximadamente 150 pessoas estavam no local
Educação Há 3 dias

Professores de SP rejeitam proposta da prefeitura e greve continua

Categoria quer atualização de 5,4% no piso do magistério municipal
Educação Há 3 dias

USP: alunos mantêm ocupação de reitoria e pedem reabertura de diálogo

Estudantes pedem melhorias nas moradias e restaurantes universitários
Educação Há 3 dias

Encceja 2026: inscrição pode ser feita até dia 15 de maio

Exame é oportunidade de certificação para jovens e adultos

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Fies 2026: pré-selecionados devem validar informações até segunda

Documentação pode ser entregue no formato físico ou digital

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
12h16 Nascer do sol
12h16 Pôr do sol
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Últimas notícias
Educação Há 26 minutos

Fies 2026: pré-selecionados devem validar dados da inscrição até hoje
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova ampliação de veículos adaptados em frotas de táxis e locadoras
Senado Federal Há 27 minutos

Lei fixa percentual mínimo de cacau em chocolates e derivados
Audiência Pública Há 39 minutos

Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela
Saúde Há 49 minutos

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela integra programa estadual de reforço contra doenças respiratórias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,90 +0,10%
Euro
R$ 5,77 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 420,034,56 +0,89%
Ibovespa
182,685,67 pts -0.77%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias