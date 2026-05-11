Hemosc reforça necessidade do sangue O e A após queda de doações

Foto: Marco Favero / Arquivo / SecomGOVSC

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) registra os estoques de sangue em baixa em todo o estado. O cenário ocorre em um momento de alta demanda por hemocomponentes em hospitais e clínicas, o que impacta diretamente o equilíbrio dos estoques.

A situação é crítica para o tipo sanguíneo O negativo, considerado universal em situações de emergência. Os tipos A e O, positivos e negativos, também apresentam níveis abaixo do ideal. Esses estoques são fundamentais para o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos e atendimentos de urgência.

“Tem gente precisando e o Hemosc precisa de você. As doações estão abaixo do necessário para manter os estoques em níveis seguros. Por isso, reforçamos o pedido para que a população procure uma de nossas unidades e contribua com esse gesto que salva vidas”, destaca a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Responsável por cerca de 98% da coleta e distribuição de sangue no estado, o Hemosc conta com unidades em diferentes regiões e orienta que os doadores realizem o agendamento prévio pelo site www.hemosc.org.br ou por telefone.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores com responsável), pesar acima de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Outras orientações e critérios estão disponíveis nos canais oficiais.

A doação regular é fundamental para manter o equilíbrio dos estoques e garantir o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões em tratamentos de saúde, cirurgias e atendimentos de emergência.

O Hemosc é um órgão da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) e tem sua gestão realizada pela Fahece.

Texto: Comunicação Hemosc

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