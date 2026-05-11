Segunda, 11 de Maio de 2026
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Jovem de Ametista do Sul conquista título de Miss Latina Brasil 2026

Representante gaúcha venceu concurso nacional realizado em Santa Cruz do Sul e irá disputar etapa internacional.

Por: Marcelino Antunes Fonte: In Foco RS
11/05/2026 às 09h32
Jovem de Ametista do Sul conquista título de Miss Latina Brasil 2026
(Foto: Reprodução / In Foco RS)

A jovem Emili Piovesan, natural de Ametista do Sul, alcançou destaque nacional ao ser eleita Miss Latina Brasil 2026 durante competição promovida neste fim de semana em Santa Cruz do Sul.

A disputa contou com a participação de 18 candidatas de diferentes estados do país. Além da aparência, o concurso avaliou critérios como comunicação, postura, preparo e envolvimento social das participantes.

Com a vitória, Emili passa a representar o Brasil na edição internacional do concurso Miss Latina 2026, levando o nome do Rio Grande do Sul para a competição fora do país.

A conquista foi celebrada por moradores de Ametista do Sul e também por gaúchos de diversas regiões, reconhecendo a dedicação e o desempenho da representante estadual ao longo do concurso.

 

 

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