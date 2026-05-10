Flamengo bate Grêmio com autoridade e diminui distância para o Palmeiras

O Flamengo dominou o Grêmio do início ao fim, venceu por 1 a 0 na noite deste domingo e diminuiu a distância para o Palmeiras, líder do Brasileirão. O time de Leonardo Jardim empilhou chances perdidas na Arena do Grêmio, acertou duas bolas na trave e parou em defesas do goleiro Weverton. Já a equipe de Luís Castro, que terminou o jogo sob vaias da torcida, entrou na zona de rebaixamento com o resultado.

Quatro pontos

Essa é a distância entre Palmeiras e Flamengo na ponta da tabela do Brasileirão neste momento. O Fla se aproveitou do tropeço do líder, que empatou com o Remo na rodada, e se aproximou na pontuação: 34 contra 30. Vale lembrar que a equipe rubro-negra tem um jogo a menos no campenato.