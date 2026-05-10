Flamengo bate Grêmio com autoridade e diminui distância para o Palmeiras

O Flamengo dominou o Grêmio do início ao fim, venceu por 1 a 0 na noite deste domingo e diminuiu a distância para o Palmeiras, líder do Brasileirão. O time de Leonardo Jardim empilhou chances perdidas na Arena do Grêmio, acertou duas bolas na trave e parou em defesas do goleiro Weverton. Já a equipe de Luís Castro, que terminou o jogo sob vaias da torcida, entrou na zona de rebaixamento com o resultado.
Quatro pontos
Essa é a distância entre Palmeiras e Flamengo na ponta da tabela do Brasileirão neste momento. O Fla se aproveitou do tropeço do líder, que empatou com o Remo na rodada, e se aproximou na pontuação: 34 contra 30. Vale lembrar que a equipe rubro-negra tem um jogo a menos no campenato.
Entrou no Z-4
O Grêmio foi presa fácil do Flamengo dentro de casa e se complicou no Brasileirão. Com a derrota, a equipe de Luís Castro estacionou nos 17 pontos e, como Corinthians e Santos venceram na rodada, entrou na zona de rebaixamento. O clube está com 17 pontos na tabela, um a menos que os cinco adversários acima.
O Flamengo foi melhor que o Grêmio em Porto Alegre e construiu uma vitória justa. Só no primeiro tempo, a equipe acertou duas vezes a bola na trave: uma com Plata e outra com Carrascal. Ficou a impressão de que, se caprichasse um pouquinho mais, poderia ter vencido com placar elástico. Foram 17 finalizações do Flamengo na partida inteira, sete delas na direção do gol de Weverton. Já o Grêmio chutou apenas seis vezes, três na direção do gol. No fim do duelo, a torcida visitante presente na Arena gritou "olé" enquanto os jogadores trocavam passes.
Próxima rodada
As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. O Grêmio enfrenta o Bahia, às 16h (de Brasília), ne Arena Fonte Nova. Já o Flamengo visita o Athletico, às 19h30, na Arena da Baixada.
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