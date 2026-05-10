Brasil conquista sete medalhas no Grand Slam de Astana no Cazaquistão

No último dia de competição de judô de Astana, no Cazaquistão, neste domingo (10) , Guilherme Schimidt (-90kg) foi prata, Beatriz Freitas (-78kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg) ficaram com o bronze. Com esses resultados, o Brasil fecha o Grand Slam com 7 pódios .

A primeira medalha do dia foi conquistada por Schimidt. Depois de vencer três lutas, ele chegou a sua primeira final internacional após a mudança de categoria do -81kg para o -90kg.

O judoca brasileiro enfrentou o sérvio Boris Rutovic, e ficou com a prata após cair em yuko e não conseguir reverter o placar.

Beatriz Freitas trouxe um dos bronzes do -78kg, o quinto do país na campanha em Astana . Na luta pelo bronze, ela conseguiu dois waza-ari na canadense Coralie Godbout e repetiu a atuação de 2025 na competição.

Para fechar a campanha brasileira em Astana, o Brasil ainda levou mais um bronze. No -100kg masculino, Leonardo Gonçalves venceu o holandês Simeon Catharina com um yuko no golden score para confirmar a sétima medalha do Brasil.

O próximo desafio previsto para a Seleção Brasileira é o Open Europeu de Benidorm, na Espanha, no próximo fim de semana, seguido de um treinamento de campo na mesma cidade.