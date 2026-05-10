Domingo, 10 de Maio de 2026
2°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite define os primeiros 45 hospitais que abrirão leitos pediátricos pelo Programa Inverno Gaúcho com Saúde

O governo Leite definiu os 45 primeiros hospitais habilitados a abrir 106 leitos para o atendimento pediátrico de Síndrome Respiratória Aguda Grave...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/05/2026 às 16h15
Governo Leite define os primeiros 45 hospitais que abrirão leitos pediátricos pelo Programa Inverno Gaúcho com Saúde
-

O governo Leite definiu os 45 primeiros hospitais habilitados a abrir 106 leitos para o atendimento pediátrico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026. A medida está formalizada em portaria publicada pela Secretaria da Saúde (SES) no Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira (8/5) e marca o início da ampliação da rede hospitalar para enfrentar o aumento dos casos respiratórios durante o outono e o inverno.

No total, o programa prevê a habilitação de 604 leitos estaduais, sendo 158 leitos SRAG pediátricos e 446 leitos SRAG adultos. Adicionalmente, serão pleiteados 1.277 leitos em âmbito federal, cujas habilitações estão condicionadas à avaliação técnica e à disponibilidade orçamentária, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Nesta primeira etapa, serão abertos 106 leitos pediátricos financiados com recursos estaduais, entre leitos de UTI pediátrica e leitos de suporte ventilatório pulmonar (SVP), com investimento total de R$ 15,6 milhões, destinados ao custeio por um período de 90 dias. Os valores serão repassados em parcelas mensais, condicionados à efetiva disponibilização dos leitos no sistema de regulação.

“Com a definição dos primeiros hospitais habilitados e a integração de ações como a telemedicina pediátrica, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde está estruturando uma resposta articulada e descentralizada para proteger a saúde das crianças gaúchas durante o período mais crítico do ano para as doenças respiratórias”, argumentou a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Os hospitais contemplados com os leitos pediátricos estão distribuídos em todas as macrorregiões do Estado, garantindo cobertura territorial ampla e resposta regionalizada à demanda por internações pediátricas. A rede envolve unidades localizadas nas regiões Metropolitana, Serra, Vales, Norte, Sul, Centro-Oeste e Missioneira, tanto em municípios de grande porte quanto em cidades polo regionais e regiões mais afastadas.

Cidades envolvidas

Na Região Metropolitana, estão contemplados hospitais em municípios como Porto Alegre, Alvorada, São Leopoldo, Viamão e Sapucaia do Sul, com destaque para a abertura de leitos em instituições de referência como a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital Presidente Vargas, o Instituto de Cardiologia e a Associação Hospitalar Vila Nova.

Na Serra, a ampliação envolve hospitais de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata, Veranópolis e Carlos Barbosa. Já os Vales contam com novos leitos em Arroio do Meio, Candelária, Estrela, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Segredo e Teutônia.

A Região Norte está contemplada com hospitais em Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Sarandi, Soledade, Tenente Portela e Cruz Alta. No Sul do Estado, recebem incentivo unidades de Bagé, Pelotas, Piratini e Santa Vitória do Palmar. O Centro-Oeste inclui hospitais de Faxinal do Soturno, São Francisco de Assis, São Gabriel e Uruguaiana. Já a Região Missioneira conta com ampliação em Santa Rosa, São Borja e São Luiz Gonzaga.

"Um dos critérios técnicos considerados na distribuição dos leitos por região de saúde é justamente a distância entre os hospitais que são referência no atendimento pediátrico para que possamos garantir com que cada criança tenha chance real de atendimento no tempo oportuno", explicou o diretor do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Marcelo Reidel.

A portaria estabelece que o incentivo financeiro é excepcional e temporário, voltado exclusivamente para a ampliação da capacidade de resposta do SUS durante o período crítico de circulação de vírus respiratórios, quando há maior risco de agravamento dos quadros clínicos em crianças.

Telemedicina pediátrica reforça cuidado

Além da abertura de leitos, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde também conta com a assistência por meio da Telemedicina Pediátrica, iniciativa estratégica da Secretaria da Saúde para qualificar o atendimento e reduzir a pressão sobre os hospitais.

O serviço foi retomado em 2026, de forma antecipada, como parte da preparação para o período de maior circulação de vírus respiratórios. A telemedicina funciona com equipes médicas especializadas que atuam a partir do Departamento de Regulação Estadual (DRE), prestando suporte remoto a profissionais de hospitais de menor porte, unidades de pronto atendimento, enfermarias pediátricas e UTIs neonatais e pediátricas.

Na prática, os médicos do serviço analisam os casos de crianças internadas ou que aguardam transferência, orientam o manejo clínico, ajustam condutas e auxiliam na escolha de tratamentos mais adequados. Esse acompanhamento especializado à distância tem papel fundamental para evitar a evolução dos casos para quadros graves, reduzir a necessidade de transferências e, em muitos casos, prevenir internações em leitos de UTI.

A iniciativa contribui diretamente para a organização da rede, garantindo que os leitos hospitalares sejam destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados intensivos, ao mesmo tempo em que amplia a resolutividade da assistência nas regiões de origem dos pacientes.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 1 dia

Governo federal entrega veículos para ampliar acesso ao SUS

Investimento é de R$ 14,4 milhões pelo Novo PAC Saúde

 A ovitrampas é uma armadilha utilizada coletar ovos do Aedes que contribui para direcionar as ações de controle -Foto: Divulgação DVAS/Cevs
Saúde Há 1 dia

Ações do governo do Estado no controle do mosquito, clima e vacinação levam à redução de 97,1% dos casos de dengue no RS em 2026

As ações desenvolvidas pelo governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria da Saúde (SES), pa...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Saúde em Obras: obras estruturais da unidade do Hemosc em Itajaí estão concluídas

Fotos: Divulgação/HemoscO Governo de Santa Catarina avança nas obras da nova unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemo...

 Gabriel destacou que investimentos representam novos equipamentos, ampliação da estrutura e oferta de serviços importantes -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 2 dias

Gabriel Souza inaugura ambulatório de feridas crônicas e serviço especializado para pessoas idosas na Santa Casa de Alegrete

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (8/5), o ambulatório de feridas crônicas da Santa Casa de Alegrete, com recursos do SU...
Saúde Há 2 dias

Procon afirma que Ypê é a responsável por descarte de produtos

Lotes contaminados não devem ser descartados pelo consumidor

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 12°
Sensação
1.36 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Segunda
16°
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
21°
Sexta
22°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Brasil conquista sete medalhas no Grand Slam de Astana no Cazaquistão
Justiça Há 1 hora

Eleições 2026: eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário
Esportes Há 3 horas

Brasil ganha bronze na Copa do Mundo de canoagem
Internacional Há 3 horas

Passageiros começam a deixar navio onde houve surto de hantavírus
Saúde Há 3 horas

Governo Leite define os primeiros 45 hospitais que abrirão leitos pediátricos pelo Programa Inverno Gaúcho com Saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,03%
Euro
R$ 5,77 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,026,46 +0,96%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias