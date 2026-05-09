Sábado, 09 de Maio de 2026
5°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo federal entrega veículos para ampliar acesso ao SUS

Investimento é de R$ 14,4 milhões pelo Novo PAC Saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/05/2026 às 16h07

O governo federal entregou neste sábado (9), em Campinas, interior paulista, veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde , em uma estratégia para ampliar o acesso da população aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram entregues 12 micro-ônibus destinados ao transporte de pacientes do programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD), além de 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) 192 e três Unidades Odontológicas Móveis, beneficiando 32 municípios. O investimento é de R$ 14,4 milhões pelo Novo PAC Saúde.

“Além micro-ônibus, estamos entregando também uma clínica odontológica móvel que vai até onde a população está, atendendo áreas rurais, distritos, escolas e igrejas. Também estamos reforçando as ambulâncias do SAMU", disse o ministro Alexandre Padilha, que participou do evento.

"Ficamos seis anos sem renovação da frota e, desde 2023, com o presidente Lula, já estamos entregando mais de 3 mil ambulâncias para fortalecer o atendimento de urgência e emergência em todo o país.”

Em abril, São Paulo havia recebido outros 30 micro-ônibus. Com a nova entrega, a atual gestão federal soma 145 veículos entregues ao estado.

No âmbito nacional, o Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde prevê a entrega de 3,3 mil veículos, que serão distribuídos em todo o país, com investimento de R$ 1,4 bilhão.

Vacinação

Em um momento simbólico, o ministro da Saúde vacinou gestantes durante visita a Campinas. Segundo a pasta, o Brasil alcançou a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em bebês.

A imunização é oferecida pelo SUS e garante proteção aos recém-nascidos desde os primeiros dias de vida, período de maior vulnerabilidade às complicações respiratórias.

“Nossa meta era vacinar 1 milhão de gestantes contra o VSR até o Dia das Mães, e alcançamos essa marca já nesta semana. Estamos falando de uma vacina fundamental para proteger bebês e gestantes, que na rede privada custa cerca de R$ 1,5 mil”, disse o ministro.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, até 18 de abril de 2026, as internações de crianças menores de dois anos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao VSR caíram 52% em comparação com o mesmo período de 2023, passando de 6,8 mil para 3,2 mil casos. Os óbitos também apresentaram redução de 63%, caindo de 72 óbitos para 27 mortes.

A vacina passou a integrar o SUS em 2025, após recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

"A vacina estimula a produção de anticorpos pela mãe, que são transferidos ao bebê ainda durante a gestação. Essa proteção é fundamental nos primeiros meses de vida, e estudos clínicos demonstram eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves em bebês nos primeiros 90 dias após o nascimento", explicou o ministério, em nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A ovitrampas é uma armadilha utilizada coletar ovos do Aedes que contribui para direcionar as ações de controle -Foto: Divulgação DVAS/Cevs
Saúde Há 7 horas

Ações do governo do Estado no controle do mosquito, clima e vacinação levam à redução de 97,1% dos casos de dengue no RS em 2026

As ações desenvolvidas pelo governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria da Saúde (SES), pa...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Saúde em Obras: obras estruturais da unidade do Hemosc em Itajaí estão concluídas

Fotos: Divulgação/HemoscO Governo de Santa Catarina avança nas obras da nova unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemo...

 Gabriel destacou que investimentos representam novos equipamentos, ampliação da estrutura e oferta de serviços importantes -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 17 horas

Gabriel Souza inaugura ambulatório de feridas crônicas e serviço especializado para pessoas idosas na Santa Casa de Alegrete

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (8/5), o ambulatório de feridas crônicas da Santa Casa de Alegrete, com recursos do SU...
Saúde Há 17 horas

Procon afirma que Ypê é a responsável por descarte de produtos

Lotes contaminados não devem ser descartados pelo consumidor
Saúde Há 20 horas

Bactéria encontrada em produtos da Ypê é resistente a antibióticos

Ela foi encontrada em diversos produtos da indústria Ypê

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
Sensação
0.88 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
19°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

Planos de saúde coletivos têm reajuste médio de 9,9%, mostra ANS
Justiça Há 1 hora

Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria até decisão do STF
Saúde Há 1 hora

Governo federal entrega veículos para ampliar acesso ao SUS
Justiça Há 2 horas

Justiça do Rio critica polícia e arquiva inquérito contra vereador
Esportes Há 3 horas

Brasil fatura três bronzes no GP de Astana de judô

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,03%
Euro
R$ 5,77 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 419,650,73 +0,87%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7020 (08/05/26)
23
31
40
41
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3680 (08/05/26)
01
02
03
04
05
07
08
09
11
15
16
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias