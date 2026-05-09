Sábado, 09 de Maio de 2026
5°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil fatura três bronzes no GP de Astana de judô

Rafaela Silva, Nauana Silva e David Lima colocam Brasil no pódio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/05/2026 às 14h15

Rafaela Silva (-63kg), Nauana Silva (-70kg) e David Lima (-81kg) conquistaram três medalhas de bronze para a delegação brasileira, no segundo dia das disputas do GP de Astana (Cazaquistão) de judô.

Neste sábado (9), as vitórias nacionais começaram com a campeã olímpica Rafaela Silva. Essa foi a quarta medalha dela na temporada de 2026.

Na luta da medalha no Cazaquistão, Rafaela enfrentou a holandesa Joanne Van Lieshout, campeã mundial em 2024 e, inclusive, adversária que também venceu na caminhada até o título na etapa de Paris. Em Astana, a brasileira voltou a vencer e virou o histórico entre as duas, agora 2x1.

A segunda medalha brasileira foi de Nauana Silva, que disputou seu primeiro Grand Slam em nova categoria, o -70kg. Ela chegou em Astana como 55ª do ranking mundial, após a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano, há três semanas, sua estreia oficial no peso médio. Na disputa pela medalha, ela enfrentou a polonesa Aleksandra Kowalewska e também venceu por yuko.

Fechando a participação verde e amarela neste sábado, David Lima (até 81kg) garantiu o lugar no pódio vencendo o cazaque Doskhan Zholzhaxynov. A campanha dele teve quatro vitórias em cinco lutas.

O GP segue até este domingo (10) no Cazaquistão. O Brasil enviou 19 atletas para o torneio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafael Pignataro/Divulgação
Esportes Há 4 horas

Laura Pigossi é campeã nas duplas do WTA 125 de Istambul

Ao lado da russa Kozyreva, brasileira faz 2 a 1 na decisão na Turquia
Esportes Há 6 horas

Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria

Canoísta baiano leva medalha no C1 500m
Esportes Há 18 horas

Reconhecimento a pioneiras da seleção feminina é "resgate" e "legado

Lei Geral da Copa de 2027 prevê premiação financeira a ex-jogadoras
Esportes Há 1 dia

Taekwondo: Maicon Andrade é suspenso por violar regras antidoping

Medalhista olímpíco ficará fora de competições até janeiro de 2028
Esportes Há 2 dias

Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado por atos de vandalismo

Rubro-Negro enfrentava o Independiente Medellín na Colômbia

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
Sensação
0.88 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
19°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

Planos de saúde coletivos têm reajuste médio de 9,9%, mostra ANS
Justiça Há 1 hora

Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria até decisão do STF
Saúde Há 1 hora

Governo federal entrega veículos para ampliar acesso ao SUS
Justiça Há 2 horas

Justiça do Rio critica polícia e arquiva inquérito contra vereador
Esportes Há 3 horas

Brasil fatura três bronzes no GP de Astana de judô

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,03%
Euro
R$ 5,77 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 419,650,73 +0,87%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7020 (08/05/26)
23
31
40
41
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3680 (08/05/26)
01
02
03
04
05
07
08
09
11
15
16
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias