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Laura Pigossi é campeã nas duplas do WTA 125 de Istambul

Ao lado da russa Kozyreva, brasileira faz 2 a 1 na decisão na Turquia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/05/2026 às 13h06
Laura Pigossi é campeã nas duplas do WTA 125 de Istambul
© Rafael Pignataro/Divulgação

A tenista Laura Pigossi foi campeã de duplas no WTA 125 de Istambul (Turquia).

Na manhã deste sábado (horário de Brasília), ao lado da russa Maria Kozyreva, ela superou a japonesa Makoto Ninomiya e a tcheca Anastasia Detiuc na decisão por 2 sets a 1.

As parciais foram de 6/4, 4/6 e 10-7 em 1h39 de jogo. Este foi o 47º título de duplas na carreira de Pigossi.

E, com mais essa taça, ela iguala as maiores conquistas da carreira: o título em Florianópolis (2024), Buenos Aires e Cali (2025).

O título rendeu 125 pontos e deve levar a brasileira ao 85º lugar no ranking de duplas na próxima atualização.

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