Saúde em Obras: obras estruturais da unidade do Hemosc em Itajaí estão concluídas

Fotos: Divulgação/Hemosc

O Governo de Santa Catarina avança nas obras da nova unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), em Itajaí. Com investimento superior a R$ 5 milhões, a construção alcança uma etapa estratégica: a conclusão da fase estrutural de pilares e lajes, aproximando-se da concretagem da última laje. A unidade ampliará a capacidade de atendimento a fim de fortalecer a rede pública de saúde e garantir maior eficiência na distribuição de hemocomponentes na região.

“Essa é uma demanda antiga da população que está virando realidade. Estamos acompanhando a etapa final da construção da estrutura do Hemocentro de Itajaí, uma obra há muito tempo esperada por toda a região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI). Essa unidade possibilitará coleta e distribuição de sangue. Por determinação do governador Jorginho Mello, o governo estadual está investindo em infraestrutura, visando aproximar os serviços de saúde da população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A unidade de coleta e distribuição de sangue terá mais de 900 metros quadrados, distribuídos em três pavimentos. O espaço fará atendimento 24 horas a hospitais e clínicas da região, além de realizar coletas de sangue nas manhãs de segunda a sexta-feira.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com previsão de inauguração ainda neste ano, a futura unidade segue sob monitoramento contínuo. O acompanhamento técnico inclui a reavaliação das etapas executivas e dos marcos de planejamento, assegurando o cumprimento dos padrões de qualidade e segurança.

“A nova unidade representa um avanço estratégico para a hemorrede catarinense, ampliando nossa capacidade de atendimento em toda a região. Trabalhamos com planejamento rigoroso e integração entre as instituições para realizar a entrega de uma estrutura moderna, segura e alinhada às necessidades normativas e da população”, destaca a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Texto: Comunicação HEMOSC

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