Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital Tereza Ramos promove ações de humanização no Mês das Mães em Lages

Fotos: DivulgaçãoO Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR), em Lages, realizou 814 partos – normais e cesáreas – entre janeiro e abril de 2026. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/05/2026 às 16h00
Hospital Tereza Ramos promove ações de humanização no Mês das Mães em Lages
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR), em Lages, realizou 814 partos – normais e cesáreas – entre janeiro e abril de 2026. Em homenagem às mães da unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o hospital promove uma programação especial em alusão ao Dia das Mães. A unidade é reconhecida como referência estadual e principal maternidade da Serra Catarinense com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A programação inclui diversas atividades que homenageiam as mães e fortalecem o vínculo materno-infantil. A ação foi organizada pela equipe do Alojamento Conjunto e pela Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Mulher.

“Nesses pequenos gestos e momentos compartilhados, cada mãe sente o acolhimento que transforma tanto a dor em esperança quanto a vida que transborda. Juntas celebramos o amor que nasce, ressignificando a vida”, destaca Tatiana Benincá, coordenadora do Alojamento Conjunto.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Entre as atividades, oficina de pintura de body para gestantes de alto risco; confecção de pulseirinhas da memória para “mães de anjo”; práticas corporais com fisioterapeuta; carimbo dos pezinhos em cartão especial como lembrança; entrega de mimos e moldura para fotos em homenagem às mães.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Nathalia Veiga Wesphal Gomes, de 31 anos de idade, compartilhou sua experiência, ressaltando o acolhimento e o carinho recebidos na unidade. “Sou auxiliar de escritório e moro em Lages, embora seja natural de Goiânia e viva aqui desde os sete anos. Tanto no nascimento do meu primeiro filho quanto agora, não tenho queixas; para mim, o atendimento foi muito bom. Recebi auxílio em tudo de que precisei e foi uma experiência única”, afirma a mãe.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Cuidado materno e neonatal

Referência no atendimento de gestação de alto risco na Serra Catarinense, a maternidade dispõe de uma estrutura completa para o cuidado materno e neonatal, incluindo: Centro Obstétrico; 31 leitos; 12 leitos de UTI Neonatal; 7 leitos na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo); 4 leitos na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).

Além disso, a instituição oferece o Ambulatório de Atenção Especializada em Gestantes e Crianças de Alto Risco. O serviço atende 18 municípios e está vinculado a 99 unidades de saúde da região, seguindo as diretrizes do Programa Planifica SUS.

Reconhecido como “Hospital Amigo da Criança”, o HMTR mantém ações de sucesso na promoção do aleitamento materno, incluindo o funcionamento de seu Banco de Leite, que realiza aproximadamente 500 coletas por mês. A Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, anexa ao hospital, dispõe de 20 leitos e acolhe mães de municípios da região que aguardam a alta do recém-nascido, oferecendo suporte e conforto durante esse período fundamental.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Santa Catarina segue na liderança em doação de órgãos no país e impactou mais de 26 mil vidas

Foto: Leo Munhoz SECOM/GOVSCSanta Catarina celebra destaque nacional em doação e transplante de órgãos. Em 2025, o estado alcançou a maior taxa de ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 horas

Samu de Palhoça recebe compressor torácico para qualificar atendimentos de emergência

Fotos: Divulgação/SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palhoça passou a contar com um novo compressor torácico mecânico, equipam...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 18 horas

Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul

Foto: Victória Lopes/Ascom SESO secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou nesta quarta-feira, 6, de uma reunião com prefeitos da As...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 23 horas

Brasil vacina mais de 1 milhão de gestantes contra VSR em bebês

Este vírus é o principal causador da bronquiolite

 Com novo envio, Estado já recebeu aproximadamente 2,2 milhões de doses da vacina em 2026 -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 23 horas

Novo lote de 404 mil vacinas contra gripe é distribuído no RS

A Secretaria da Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (7/5), a distribuição aos municípios de um novo lote com 404 mil doses da vacina contra a ...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
14° Sensação
1.94 km/h Vento
60% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova ampliação do acesso de professores a livros de sua área de atuação
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova inclusão do estudo de inteligência artificial na educação básica
Política Há 5 minutos

Dosimetria: Alcolumbre promulga lei que beneficia condenados pelo 8/1
Tecnologia Há 40 minutos

Tecnologia redefine pesquisa e exploração mineral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,80%
Euro
R$ 5,76 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,797,79 +0,43%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias