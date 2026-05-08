Hospital Tereza Ramos promove ações de humanização no Mês das Mães em Lages

Fotos: Divulgação

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR), em Lages, realizou 814 partos – normais e cesáreas – entre janeiro e abril de 2026. Em homenagem às mães da unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o hospital promove uma programação especial em alusão ao Dia das Mães. A unidade é reconhecida como referência estadual e principal maternidade da Serra Catarinense com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A programação inclui diversas atividades que homenageiam as mães e fortalecem o vínculo materno-infantil. A ação foi organizada pela equipe do Alojamento Conjunto e pela Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Mulher.

“Nesses pequenos gestos e momentos compartilhados, cada mãe sente o acolhimento que transforma tanto a dor em esperança quanto a vida que transborda. Juntas celebramos o amor que nasce, ressignificando a vida”, destaca Tatiana Benincá, coordenadora do Alojamento Conjunto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre as atividades, oficina de pintura de body para gestantes de alto risco; confecção de pulseirinhas da memória para “mães de anjo”; práticas corporais com fisioterapeuta; carimbo dos pezinhos em cartão especial como lembrança; entrega de mimos e moldura para fotos em homenagem às mães.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nathalia Veiga Wesphal Gomes, de 31 anos de idade, compartilhou sua experiência, ressaltando o acolhimento e o carinho recebidos na unidade. “Sou auxiliar de escritório e moro em Lages, embora seja natural de Goiânia e viva aqui desde os sete anos. Tanto no nascimento do meu primeiro filho quanto agora, não tenho queixas; para mim, o atendimento foi muito bom. Recebi auxílio em tudo de que precisei e foi uma experiência única”, afirma a mãe.

Foto: Reprodução/Secom SC

Cuidado materno e neonatal

Referência no atendimento de gestação de alto risco na Serra Catarinense, a maternidade dispõe de uma estrutura completa para o cuidado materno e neonatal, incluindo: Centro Obstétrico; 31 leitos; 12 leitos de UTI Neonatal; 7 leitos na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo); 4 leitos na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).

Além disso, a instituição oferece o Ambulatório de Atenção Especializada em Gestantes e Crianças de Alto Risco. O serviço atende 18 municípios e está vinculado a 99 unidades de saúde da região, seguindo as diretrizes do Programa Planifica SUS.

Reconhecido como “Hospital Amigo da Criança”, o HMTR mantém ações de sucesso na promoção do aleitamento materno, incluindo o funcionamento de seu Banco de Leite, que realiza aproximadamente 500 coletas por mês. A Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, anexa ao hospital, dispõe de 20 leitos e acolhe mães de municípios da região que aguardam a alta do recém-nascido, oferecendo suporte e conforto durante esse período fundamental.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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