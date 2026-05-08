Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Advogada especialista alerta médicos para riscos na atuação

Levantamentos recentes apontam crescimento de processos contra médicos, enquanto novo marco regulatório do Conselho Federal de Medicina (CFM) passa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 14h52
Advogada especialista alerta médicos para riscos na atuação
Agência karambola

O Direito Médico brasileiro atravessa um período de transformação. Levantamentos publicados em 2024 indicam crescimento da judicialização da saúde e dos processos ético-disciplinares contra médicos. Em paralelo, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou em 2026 o primeiro marco regulatório nacional sobre o uso de inteligência artificial na prática médica, estabelecendo direitos, deveres e parâmetros de governança para a adoção da tecnologia.

Para Daniela Gonçalves, advogada especialista em direito médico, mestranda em bioética e com vinte anos de atuação na área da saúde, a soma desses dois movimentos modifica a rotina de profissionais e instituições. "A documentação clínica adequada, o domínio das normas regulatórias e a compreensão das novas obrigações relacionadas à tecnologia passam a integrar o conjunto mínimo de cuidados exigidos da prática médica contemporânea", afirma a advogada, que também integra a Sociedade Brasileira de Bioética e a Comissão de Direito Médico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de presidir atualmente a Comissão Estadual de Direito Médico e Bioética da OAB Seccional Santa Catarina (OAB/SC).

Os números disponíveis em estudos especializados ajudam a dimensionar o cenário. A análise das informações permite identificar os tipos de risco mais frequentes e os caminhos apontados por especialistas para sua mitigação.

Crescimento da judicialização da saúde

Conforme dados compilados a partir do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CFM e divulgados pela Associação Paulista de Medicina (APM), o Brasil registra mais de 573 mil processos sobre saúde em curso, dos quais aproximadamente 86,5% tramitam na Justiça Estadual. Os registros apontam crescimento de 19% no volume de ações entre 2021 e 2022.

A duração média desses processos chega a 747 dias até a baixa definitiva, segundo o mesmo levantamento. A região Sul lidera o ranking nacional, com 5,11 processos por mil habitantes, índice superior ao da região Sudeste. Entre as especialidades mais demandadas em ações no Superior Tribunal de Justiça figuram Ginecologia e Obstetrícia, com 42,6% das demandas, seguida por Traumatologia e Ortopedia, com 15,9%, e Cirurgia Plástica e Cirurgia Geral, ambas com 7%.

Aumento dos processos ético-disciplinares

Conforme levantamento do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), foram iniciadas 2.830 novas sindicâncias no estado em 2023, o que equivale a mais de 7,7 sindicâncias por dia. No mesmo período, mais de três novos processos ético-profissionais por dia foram instaurados contra médicos paulistas.

Os artigos do Código de Ética Médica mais frequentemente mencionados nas condenações estão relacionados ao dever de cuidado, à observância das resoluções do conselho e à elaboração do prontuário médico, conforme parâmetros estabelecidos pela Resolução CFM nº 1.638/2002.

"A documentação clínica adequada e o consentimento informado constituem os principais instrumentos técnicos de proteção do profissional em demandas de responsabilidade", observa Daniela Gonçalves.

Inteligência artificial ganha marco regulatório

O cenário ganhou nova camada normativa com a publicação da Resolução CFM nº 2.454/2026, divulgada em 27 de fevereiro de 2026 no Diário Oficial da União. A norma estabelece o primeiro marco regulatório nacional sobre o uso de inteligência artificial na medicina e entra em vigor 180 dias após sua publicação.

A resolução assegura ao médico o direito de utilizar ferramentas de IA como apoio à decisão clínica, à gestão em saúde, à pesquisa científica e à educação médica continuada, desde que respeitados os limites éticos e legais da profissão. O texto determina que a palavra final sobre decisões diagnósticas, terapêuticas e prognósticas permanece sob responsabilidade do médico, que também pode se recusar a utilizar tecnologias sem validação científica ou certificação regulatória adequada. O uso da ferramenta deverá ser registrado em prontuário, e o profissional precisa assegurar a confidencialidade e a segurança dos dados de saúde envolvidos.

"O aumento da litigiosidade e os novos marcos regulatórios tornam a prevenção jurídica essencial à prática médica responsável", afirma Daniela Gonçalves.

Florianópolis e o cenário catarinense de saúde

Florianópolis concentra instituições hospitalares e ambulatoriais em diversas especialidades médicas. O crescimento do setor acompanha o aumento das demandas jurídicas correlatas. A articulação entre advocacia especializada, sociedades médicas e conselhos profissionais tem se ampliado nos últimos anos.

"A adaptação às novas exigências regulatórias, somada à adoção de protocolos preventivos contra processos judiciais e éticos, integra a pauta atual da medicina brasileira", conclui Daniela Gonçalves.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de divulgação (Envato)
Tecnologia Há 51 minutos

Global 384 busca liderança em infraestrutura financeira

Com novo nome, empresa que nasceu no microcrédito expande sua oferta de soluções financeiras digitais e reforça estratégia de atuação em infraestru...
Tecnologia Há 2 horas

IA Contra o Crime auxilia na resolução de 1.300 casos em GO

Plataforma registra aumento de 88% na resolução de crimes prioritários desde o início do uso da tecnologia, com mais de 880 veículos recuperados e ...

 Créditos/Autoria: Shutterstock
Tecnologia Há 3 horas

Indústria paulista de troféus amplia seu controle com ERP

Indústria paulista de troféus, placas comemorativas e peças para petróleo e gás relata ganhos em organização, integração entre áreas e redução de r...

 Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Qive Conecta aponta tendências para área fiscal e financeira

Evento reuniu lideranças executivas e contou com reflexões sobre Reforma Tributária e inteligência artificial

 Divulgação Rede Lius
Tecnologia Há 4 horas

Parceria oferece solução tecnológica a escolas brasileiras

Integração de material didático e plataforma de gestão de aprendizagem por dados teve investimento conjunto de cerca de R$ 65 milhões

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
15° Sensação
3.51 km/h Vento
55% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Energia Interrompida Há 4 minutos

Falta de energia tira Rádio Província do ar em Tenente Portela
Tecnologia Há 12 minutos

Advogada especialista alerta médicos para riscos na atuação
Senado Federal Há 12 minutos

Girão pede suspeição de Nunes Marques em ação sobre CPI do Banco Master
Economia Há 12 minutos

Morre o economista Chico Lopes, ex-Banco Central e criador do Copom
Senado Federal Há 12 minutos

No Maio Laranja, Senado analisa projetos sobre crimes sexuais contra menores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,90 -0,62%
Euro
R$ 5,77 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,713,96 +0,23%
Ibovespa
184,597,30 pts 0.75%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias