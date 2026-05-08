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Global 384 busca liderança em infraestrutura financeira

Com novo nome, empresa que nasceu no microcrédito expande sua oferta de soluções financeiras digitais e reforça estratégia de atuação em infraestru...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 14h15
Global 384 busca liderança em infraestrutura financeira
Imagem de divulgação (Envato)

Criada há 17 anos com o propósito de atuar no segmento de microfinanças, a Global SCM passa a se chamar Global 384. A mudança faz parte da nova fase da companhia, autorizada pelo Banco Central (BC) a operar como instituição financeira desde 2009. Ao longo desse período, a empresa vem evoluindo sua atuação e agora busca acelerar sua expansão no mercado de Banking as a Service (BaaS), com o objetivo de se consolidar como infraestrutura financeira para empresas de tecnologia.

Hoje, a Global 384 se posiciona como uma plataforma de infraestrutura de BaaS, conectando sua base regulatória a software houses e negócios de tecnologia que visam incorporar soluções financeiras aos seus produtos. Em sua trajetória, a Global 384 já realizou mais de R$ 10 milhões em operações de crédito no país, além de ampliar gradualmente a sua presença em diferentes verticais da economia brasileira.

Da redução do uso de cheques à consolidação dos pagamentos eletrônicos, a Global 384 vem se adaptando às principais mudanças estruturais do setor. Para Paulo Consulin, fundador e CEO da Global SCM, esse movimento é resultado da capacidade de adaptação da empresa diante de um ambiente em constante transformação.

"A Global SCM nasceu com a missão de apoiar os micro e pequenos empreendedores em um cenário de acesso restrito ao crédito. Desde então, evoluímos junto com o sistema financeiro, acompanhando suas mudanças e ampliando nossa atuação de forma consistente", afirma o executivo, que também preside a Associação Brasileira das Sociedades de Crédito (ABSCM). "O nosso foco hoje está em oferecer uma infraestrutura sólida de tecnologia bancária para empresas que enfrentam barreiras regulatórias e desejam integrar serviços financeiros às suas soluções, com segurança, escala e eficiência", complementa.

Com mais de uma década de atuação, a instituição financeira consolidou uma base relevante de clientes nos setores de varejo, alimentação e tecnologia, incluindo redes de farmácias, supermercados e óticas. Nesse período, suas operações já impactaram, de forma indireta, mais de 60 mil clientes finais.

Para 2026, a expectativa é fortalecer ainda mais o seu posicionamento como infraestrutura tecnológica do sistema financeiro, voltado para a ampliação de soluções em Pix, bancarização de serviços e oferta de dados via APIs, contribuindo para a expansão do ecossistema de Banking as a Service no Brasil.

"O nosso compromisso é evoluir continuamente para nos posicionarmos entre os principais players de infraestrutura financeira digital no país, apoiando a inovação e a inclusão no sistema financeiro", finaliza Consulin.

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