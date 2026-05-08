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IA Contra o Crime auxilia na resolução de 1.300 casos em GO

Plataforma registra aumento de 88% na resolução de crimes prioritários desde o início do uso da tecnologia, com mais de 880 veículos recuperados e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 13h02

O uso de tecnologia no combate à criminalidade tem gerado resultados consistentes em Goiás. Com o apoio do programa IA Contra o Crime, as forças policiais alcançaram a marca de 1.300 casos resolvidos desde o início do uso da plataforma, o que representa uma média de aproximadamente 25 ocorrências solucionadas por semana ao longo de um ano de operação. Os dados reforçam a consolidação da ferramenta como suporte estratégico às forças de segurança. Desse total, o balanço detalha a recuperação de mais de 880 veículos e a realização de cerca de 830 prisões, sendo mais de 180 por cumprimento de mandado judicial.

Tecnologia aplicada à segurança pública

A plataforma IA Contra o Crime integra câmeras de videomonitoramento, análise de dados e inteligência artificial para apoiar o trabalho das forças policiais. "A segurança pública é prioridade absoluta da nossa gestão, e investir em inteligência e tecnologia é o caminho para entregar resultados concretos à população. O IA Contra o Crime mostra que, quando o Estado se moderniza, quem ganha é o cidadão - com mais crimes resolvidos, mais bandidos presos e menos impunidade", afirma Daniel Vilela, governador de Goiás.

No dia a dia das operações, essa integração entre tecnologia e atuação policial tem permitido respostas mais rápidas e precisas. "Na prática, a plataforma funciona como um assistente de investigação que acelera etapas antes dependentes de trabalho manual. Quando uma vítima ou um policial fornece dados parciais sobre um veículo - um trecho de placa, a cor, o modelo -, o sistema cruza informações com as imagens das câmeras integradas e com diferentes bases de dados, reduzindo de horas para minutos o tempo necessário para rastrear um suspeito. Os alertas chegam simultaneamente a equipes de diferentes forças e municípios, o que permite direcionar viaturas e operações com base em dados atualizados, não em suposições. A tecnologia não substitui a atuação policial: ela encurta a distância entre o registro de um crime e a resposta nas ruas", explica Renato Brum, secretário de Segurança Pública de Goiás.

IA Contra o Crime em ação

Em janeiro, um dia após o lançamento oficial do programa, uma quadrilha especializada no golpe do 'falso bilhete premiado' contra idosos foi desarticulada. O grupo, vindo do Rio Grande do Sul, havia aplicado um golpe de R$ 35 mil contra uma idosa de 66 anos na capital. A plataforma cruzou dados estratégicos, localizou os suspeitos hospedados em um bairro nobre da cidade e quatro pessoas foram presas pela Rotam.

Em 9 de abril deste ano, um homicídio no Setor Central de Goiânia foi solucionado em horas. A partir de imagens de câmeras de comércios próximos, equipes de inteligência identificaram características do veículo suspeito - danos na lataria, ausência da placa traseira, rodas sem calotas - e cruzaram esses elementos com as bases de dados da plataforma. Os dois suspeitos foram localizados e presos no mesmo dia.

Cinco dias depois, a plataforma ajudou a desarticular um esquema de entrega móvel de drogas em Goiânia e na região metropolitana. Após mapear os locais por onde o veículo suspeito costumava circular, equipes da Rotam foram posicionadas em pontos estratégicos. Quando uma câmera detectou o carro, o sistema alertou todas as viaturas da área simultaneamente. O motorista foi preso em flagrante e a PM apreendeu porções de maconha, crack e cocaína, balanças de precisão e cadernos de anotações do esquema.

Impacto nos indicadores criminais

Os resultados alcançados pelo programa refletem diretamente nos indicadores de segurança pública em Goiás. "A ampliação da capacidade investigativa, aliada à rapidez na identificação de suspeitos, contribui para o aumento das taxas de resolução e para a redução da impunidade", comenta o secretário. A recuperação de veículos e a retirada de criminosos de circulação também reforçam a sensação de segurança da população. O desempenho médio de cerca de 25 casos solucionados por semana evidencia o papel da inteligência artificial na modernização das estratégias de policiamento e no fortalecimento das ações de segurança pública.

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