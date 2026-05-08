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Samu de Palhoça recebe compressor torácico para qualificar atendimentos de emergência

Fotos: Divulgação/SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palhoça passou a contar com um novo compressor torácico mecânico, equipam...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/05/2026 às 12h25
Samu de Palhoça recebe compressor torácico para qualificar atendimentos de emergência
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/SES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palhoça passou a contar com um novo compressor torácico mecânico, equipamento de alta tecnologia destinado ao atendimento de pacientes em parada cardiorrespiratória. A entrega amplia a capacidade de resposta das equipes, garantindo mais segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes atendidos.

O compressor torácico é utilizado em procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). A principal função é realizar compressões automáticas, contínuas e padronizadas no tórax do paciente, substituindo parcialmente o esforço manual realizado pelas equipes de socorro. O equipamento mantém a qualidade das compressões mesmo durante o deslocamento da ambulância, situação em que o procedimento manual pode sofrer interrupções devido às condições de transporte e movimentação da equipe.

A tecnologia é considerada uma importante aliada no atendimento pré-hospitalar, especialmente em ocorrências de alta complexidade, já que aumenta a eficiência das manobras de ressuscitação e permite que os profissionais concentrem esforços em outras intervenções essenciais, como administração de medicamentos, monitoramento cardíaco e estabilização clínica do paciente.

 “O novo equipamento contribuirá diretamente para a qualificação dos atendimentos realizados diariamente no município e na região, proporcionando maior precisão nos procedimentos e melhores condições de trabalho para médicos, enfermeiros e socorristas”, considera Dionisio Medeiros, diretor da APH Móvel.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além de beneficiar diretamente os pacientes em situações críticas, o investimento também representa valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do socorro móvel, oferecendo ferramentas modernas e adequadas para salvar vidas.

O Samu SC realiza atendimentos 24 horas por dia, atuando em casos de acidentes, emergências clínicas, paradas cardiorrespiratórias, traumas e demais situações de urgência, desempenhando serviço na assistência rápida e especializada à população.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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