Parceria oferece solução tecnológica a escolas brasileiras

O uso de ferramentas digitais tem ganhado espaço nas escolas brasileiras, não apenas como apoio às aulas, mas como parte estratégica do processo de gestão da aprendizagem. De acordo com o relatório Educação e Tecnologia 2022, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), 90% dos educadores afirmam que essas ferramentas aumentam a eficiência para a gestão dos conteúdos nas salas de aula.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica que a inserção de tecnologias deve ser intencional e alinhada ao processo pedagógico, contribuindo para a cooperação e respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante. Nesse cenário, uma plataforma educacional desenvolvida dentro do ambiente escolar e já utilizada por milhares de estudantes em Minas Gerais passa a ganhar escala nacional, junto ao material didático de uma das empresas de educação do país. A parceria entre a Rede Lius e a SM Educação, que integra conteúdo didático e tecnologia, foi apresentada ao mercado durante o evento de educação Bett Brasil 2026, realizado na capital paulista.

A parceria oferece ao mercado uma nova categoria de solução educacional, o Sistema Ecos, que reúne o material didático da Editora SM, adotado por escolas em todo o país, e a plataforma Campus, da Rede Lius, que organiza, acompanha e analisa o processo de aprendizagem. A iniciativa conta com investimento conjunto de quase R$ 65 milhões, que envolveu desenvolvimento editorial, tecnologia, equipes e expansão da solução.

"É um passo importante na evolução do papel da SM junto às escolas. Estamos ampliando nossa contribuição para além do conteúdo, com uma proposta mais conectada às necessidades contemporâneas da gestão e da vida escolar", afirma Eduardo Mendonça, CEO da SM Brasil. De acordo com Hiury Leonel, diretor de Clientes da SM Brasil, o movimento também exige um olhar cuidadoso para o crescimento da solução no mercado. "Temos ambição de escala, mas com responsabilidade. O mais importante, nesse início, é garantir uma expansão com consistência, aderência e valor real para as escolas que entrarem nessa jornada", destaca.

O lançamento também marca o primeiro movimento estruturado de expansão da plataforma Campus, criada pela Rede Lius e utilizada, desde 2020, nas unidades do Colégio Santo Agostinho, de Minas Gerais, e em escolas sociais da rede. Hoje, o Campus atende cerca de 10 mil estudantes e famílias, além de aproximadamente 680 professores e lideranças pedagógicas, com um histórico consolidado de uso real que embasa a ampliação ao mercado nacional. Diferentemente de plataformas tradicionais, que operam como repositórios de conteúdo, o Campus foi desenvolvido a partir da prática cotidiana e organiza o planejamento docente, centraliza informações e possibilita o acompanhamento individual do desempenho dos estudantes.

Segundo Luiz Antônio Pinheiro, responsável pela Rede Lius, a abertura ao mercado representa um passo natural dentro de um processo que já vinha sendo construído a partir da prática educacional. "Levar essa solução para outras instituições é ampliar um modelo que já demonstrou valor na formação dos estudantes", avalia.

Para Rodrigo Mourão, diretor de Inovação e Crescimento da Rede Lius, as duas instituições compreendem que inovação pedagógica não se resume a uma orientação conteudista ou apenas ao uso de tecnologia, mas à capacidade de qualificar o cuidado com a aprendizagem. "Entendemos que juntos podemos transformar experiência educacional em solução, tradição em inovação e propósito em impacto".

O Campus utiliza a tecnologia de Gestão da Aprendizagem por Dados (GAD), que permite ao professor acompanhar o desempenho dos alunos de forma contínua e ajustar estratégias ao longo do processo. O objetivo é proporcionar precisão no acompanhamento das turmas e na personalização das atividades. A supervisora pedagógica de Ensino Fundamental II do Colégio Santo Agostinho - Gutierrez, Juliana Abreu, chama atenção para o protagonismo do professor nesse processo. "O Campus atua como um potencializador da função docente, e não como um substituto. Ao automatizar tarefas burocráticas e a organização de fluxos de dados, a plataforma devolve ao professor o tempo necessário para o que é essencialmente humano: a análise crítica, o planejamento estratégico e a mediação afetiva", ressalta.

Já o professor e analista de Área do Conhecimento do Colégio Santo Agostinho, Caio Pocas, revela como o Campus também reorganiza a experiência do estudante. "Ele encontra tudo no mesmo lugar: atividades, comunicados, trilhas, notas. Isso facilita a rotina e ajuda no acompanhamento do próprio desempenho".

Luiz Antônio Pinheiro acrescenta que o lançamento ocorre em um momento em que as escolas buscam ter maior capacidade de transformar dados em decisões. "Quando conseguimos integrar proposta pedagógica, acompanhamento e intencionalidade educativa, criamos condições mais consistentes para que a aprendizagem aconteça de forma significativa. A tecnologia, nesse contexto, é meio, e não fim", conclui.