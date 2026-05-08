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Eletrônicos lideram tendências de presentes

Os produtos tecnológicos crescem como opção de presente no Dia das Mães, refletindo mudanças no comportamento de consumo. A preferência por itens f...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 10h06
Eletrônicos lideram tendências de presentes
(Reprodução/Unsplash/Social.Cut)

O avanço da tecnologia tem transformado não apenas a rotina das pessoas, mas também a forma como as datas comemorativas são vivenciadas. Em celebrações familiares, como o Dia das Mães, cresce a presença de itens tecnológicos entre as opções de presente, refletindo um novo comportamento de consumo pautado pela praticidade, inovação e utilidade no dia a dia.

De acordo com levantamentos do Criteo, produtos como gadgets, eletrodomésticos inteligentes e dispositivos de áudio têm ganhado destaque entre os itens mais desejados. Esse movimento também pode ser observado no varejo, como no site Casa&Video, em que categorias como áudio e eletroportáteis estão entre as mais procuradas no período que antecede o Dia das Mães.

Segundo um estudo da Varejo CNDL, essa tendência também se reflete no crescimento da intenção de compra em datas comemorativas. No Brasil, o Dia das Mães segue como uma das principais datas para o comércio, com expectativa de movimentar bilhões de reais e atrair milhões de consumidores. Ao mesmo tempo, observa-se uma evolução no comportamento de compra, com menos escolhas impulsivas e mais decisões planejadas, com foco em presentes que atendam às necessidades e preferências reais das presenteadas.

Ainda de acordo com o estudo, itens tecnológicos voltados ao bem-estar, cuidados pessoais e entretenimento têm conquistado espaço. Escovas elétricas, caixas de som portáteis, fones de ouvido e pequenos eletroportáteis surgem como alternativas que unem inovação e funcionalidade, atendendo a diferentes perfis e faixas de preço.

Para Laura Autran, head de marketing da Casa&Video, a combinação entre tecnologia e afeto aponta para uma transformação nas relações de consumo: "Temos observado um aumento na procura por eletrônicos que unem praticidade e bem-estar, como itens de áudio e eletroportáteis. Isso mostra que o consumidor está mais focado em presentear com algo útil no dia a dia", revela.

O movimento também pode ser observado em varejistas nacionais, como o site Casa&Video, que acompanha essa mudança ao reunir, em sua página especial de Dia das Mães, diferentes categorias de produtos tecnológicos voltados ao uso cotidiano.

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