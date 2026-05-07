Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul

Foto: Victória Lopes/Ascom SESO secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou nesta quarta-feira, 6, de uma reunião com prefeitos da As...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/05/2026 às 23h31
Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou nesta quarta-feira, 6, de uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (AMPLASC). O encontro foi realizado na sede da entidade e contou com a presença de secretários municipais de Saúde e representantes do Hospital Dr. José Athanázio, de Campos Novos.

Na ocasião, foram apresentados dados e investimentos da saúde em Santa Catarina, além de debatidas demandas regionais, como a ampliação da alta complexidade em ortopedia e a criação de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). Participaram representantes das cidades de Abdon Batista, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Monte Carlo, Vargem e Zortéa.

“Tenho a determinação do governador Jorginho Mello de dialogar sempre onde a vida das pessoas acontece, que é nos municípios. Estamos satisfeitos em estar aqui, conversando com gestores e representantes da saúde para discutir necessidades e encaminhamentos. Tudo o que fazemos é baseado em planejamento, para garantir sustentabilidade às ações e enfrentar os desafios. Na questão da hemodiálise e da terapia renal, acredito que hoje foi dado um passo importante”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O secretário ressaltou a importância de construir soluções sustentáveis para a região, como na área da hemodiálise, considerando a continuidade dos serviços já prestados em Luzerna e a possibilidade de expansão com a reorganização do atendimento no Meio-Oeste. A proposta leva em conta a realidade das localidades, a logística de deslocamento dos pacientes e a garantia da continuidade dos serviços.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“A vinda do secretário representa a presença próxima do Estado junto à população do Planalto Sul catarinense. Tivemos a oportunidade de apresentar demandas não apenas de um município, mas de toda uma região que ainda necessita de muitos atendimentos, e o governo tem dado respostas de forma resolutiva e proativa. Acreditamos que, ao consolidar essas políticas públicas na região, estaremos protegendo o maior patrimônio do catarinense, que é a vida”, destacou o presidente da AMPLASC e prefeito de Abdon Batista, Lucimar Salmória.

“Foi uma tarde muito produtiva. Ficou claro para todos os prefeitos e secretários que os nossos pedidos estão sendo ouvidos e tratados com atenção”, acrescentou a secretária municipal de Saúde de Campos Novos, Carla Antunes Lemos.

O encontro também abordou os aportes para o Hospital Dr. José Athanázio, em Campos Novos, que deve receber R$ 20 milhões em recursos estaduais, liberados por etapas, para obras de revitalização e ampliação da estrutura. Entre as melhorias está a construção do novo Centro de Imagens. A primeira fase prevê o repasse inicial de R$ 2,3 milhões, com início dos pagamentos previsto para a próxima semana. Outro tema discutido foi a implantação da base avançada do SAMU no município, que deverá funcionar em estrutura compartilhada com o Suporte Básico de Vida, esperado para os próximos meses.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Brasil vacina mais de 1 milhão de gestantes contra VSR em bebês

Este vírus é o principal causador da bronquiolite

 Com novo envio, Estado já recebeu aproximadamente 2,2 milhões de doses da vacina em 2026 -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Novo lote de 404 mil vacinas contra gripe é distribuído no RS

A Secretaria da Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (7/5), a distribuição aos municípios de um novo lote com 404 mil doses da vacina contra a ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Santa Catarina avança na linha de cuidado do Diabetes com capacitação de profissionais da Atenção Primária

Fotos: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), realizou o Curso Teórico-Prático ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Vigilância Sanitária de Santa Catarina tem excelência atestada pela Anvisa

Foto: Divulgação/SESA Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina (DIVS/SC), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), consolidou po...

 (Foto: Marcel Krijgsman / ANP / AFP)
Alerta Global Há 11 horas

OMS confirma cinco casos de hantavírus

Organização confirmou mortes e acompanha situação em embarcação que navega pelo Atlântico.

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. Máx. 16°
16° Sensação
3.36 km/h Vento
96% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Habitação Há 42 minutos

Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit
Esportes Há 42 minutos

Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado por atos de vandalismo
Economia Há 1 hora

Bolsa cai mais de 2% e atinge menor nível desde o fim de março
Saúde Há 1 hora

Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul
Economia Há 1 hora

Com tarifas, exportações para Estados Unidos caem 11,3% em abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,93 +0,05%
Euro
R$ 5,78 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,811,03 -0,42%
Ibovespa
183,218,27 pts -2.38%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias