Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou nesta quarta-feira, 6, de uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (AMPLASC). O encontro foi realizado na sede da entidade e contou com a presença de secretários municipais de Saúde e representantes do Hospital Dr. José Athanázio, de Campos Novos.

Na ocasião, foram apresentados dados e investimentos da saúde em Santa Catarina, além de debatidas demandas regionais, como a ampliação da alta complexidade em ortopedia e a criação de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). Participaram representantes das cidades de Abdon Batista, Brunópolis, Campos Novos, Celso Ramos, Monte Carlo, Vargem e Zortéa.

“Tenho a determinação do governador Jorginho Mello de dialogar sempre onde a vida das pessoas acontece, que é nos municípios. Estamos satisfeitos em estar aqui, conversando com gestores e representantes da saúde para discutir necessidades e encaminhamentos. Tudo o que fazemos é baseado em planejamento, para garantir sustentabilidade às ações e enfrentar os desafios. Na questão da hemodiálise e da terapia renal, acredito que hoje foi dado um passo importante”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O secretário ressaltou a importância de construir soluções sustentáveis para a região, como na área da hemodiálise, considerando a continuidade dos serviços já prestados em Luzerna e a possibilidade de expansão com a reorganização do atendimento no Meio-Oeste. A proposta leva em conta a realidade das localidades, a logística de deslocamento dos pacientes e a garantia da continuidade dos serviços.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“A vinda do secretário representa a presença próxima do Estado junto à população do Planalto Sul catarinense. Tivemos a oportunidade de apresentar demandas não apenas de um município, mas de toda uma região que ainda necessita de muitos atendimentos, e o governo tem dado respostas de forma resolutiva e proativa. Acreditamos que, ao consolidar essas políticas públicas na região, estaremos protegendo o maior patrimônio do catarinense, que é a vida”, destacou o presidente da AMPLASC e prefeito de Abdon Batista, Lucimar Salmória.

“Foi uma tarde muito produtiva. Ficou claro para todos os prefeitos e secretários que os nossos pedidos estão sendo ouvidos e tratados com atenção”, acrescentou a secretária municipal de Saúde de Campos Novos, Carla Antunes Lemos.

O encontro também abordou os aportes para o Hospital Dr. José Athanázio, em Campos Novos, que deve receber R$ 20 milhões em recursos estaduais, liberados por etapas, para obras de revitalização e ampliação da estrutura. Entre as melhorias está a construção do novo Centro de Imagens. A primeira fase prevê o repasse inicial de R$ 2,3 milhões, com início dos pagamentos previsto para a próxima semana. Outro tema discutido foi a implantação da base avançada do SAMU no município, que deverá funcionar em estrutura compartilhada com o Suporte Básico de Vida, esperado para os próximos meses.

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Victória Lopes

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