Quinta, 07 de Maio de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tênis de mesa: Brasil bate Inglaterra e avança às quartas do Mundial

Seleção masculina encara França às 15h30 de sexta-feira (8)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/05/2026 às 21h45

A seleção brasileira masculina de tênis de mesa terá a França pela frente nesta sexta-feira (8) pelas quartas de final do Mundial por Equipes, em Londres (Inglaterra). O time Amarelinho formado por Hugo Calderano (5º no ranking), Guilherme Teodoro (144º) e Leonardo Izuka (125º) enfrentará os irmãos Felix e Alexis Lebrun (4º e 12º, respectivamente) e Flavien Coton (23º). O duelo por vaga nas semifinais terá início às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online na conta da Federação Internacional (World Table Tennis) no YouTube.

Para assegurar presença nas quartas de final a seleção derrotou a a Inglaterra, dona da casa, por 3 jogos a 2, na última quarta (6). Foi a quinta vitória consecutiva da Amarelinha, que busca o título inédito na competição.

[Post Instagram]

Primeiro a competir na quarta (6), Calderano aplicou 3 sets a 0 (11/6, 11/8 e 13/11) em Tom Jarvis (66º do mundo). Na sequência, foi a vez de Guilherme Teodoro ampliar a vantagem do Brasil ao cravar 3 sets a 0 sobre Connor Green (181º), em parciais de 16/14, 12/10 e 11/6).

No embate seguinte, Leonardo Iizuka perdeu de virada para Samuel Walker (209º) por 3 sets a 1 (9/11, 11/6, 11/6 e 11/9). Na quarta partida do dia, Teodoro também não foi bem, sendo superado por 3 sets a 1 para Tom Jarvis, que já derrotara Calderano. O britânico levou a melhor por 3 sets a 1 (11/5, 6/11, 11/6 e 12/10), igualando a série em 2 a 2.

Coube a Calderano selar a vitória e a vaga nas quartas. O carioca não deu chances a Connor Green ao cravar 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/8 e 11/4.

Mundial feminino

Na última terça (5), a seleção feminina se despediu do Mundial, na fase 16-avos, ao ser surpreendida pela equipe de Luxemburgo, por 3 jogos a 2. Antes, o time formado pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Laura Watanabe e Victória Strassbourger termina invicto a fase de grupos, com vitórias sobre Cazaquistão, República Tcheca e Mongólia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Investimentos contemplam obras, iluminação, equipamentos e projetos esportivos em diferentes regiões do Estado -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 3 horas

Estado firma nove convênios e duas parcerias com investimento superior a R$ 1,3 milhão para qualificar espaços esportivos no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), formalizou, na manhã desta quinta-feira (7/5), na sede da SEL, convênios e pa...
Esportes Há 22 horas

Fluminense arranca empate na Argentina e continua vivo na Libertadores

Nacional transmitiu 1 a 1 do Tricolor com o Independiente Rivadavia
Esportes Há 1 dia

Pan-americano de taekwondo começa nesta quinta no Rio de Janeiro

Brasil contará com Henrique Marques, eleito o melhor do mundo em 2025

 Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional
Recopa Gaúcha 2026 Há 1 dia

Inter enfrenta o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha 2026

O Colorado vem de vitória, por 2 a 0, sobre o Fluminense no Brasileirão
Esportes Há 2 dias

Libertadores: Palmeiras vence Sporting Cristal e assume ponta de grupo

Verdão triunfou por 2 a 0 com gols de Flaco López e Ramón Sosa

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
24° Sensação
4.6 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
10°
Domingo
11°
Segunda
16°
Terça
21°
Últimas notícias
Economia Há 6 minutos

Governo Federal repassou 94% do Auxílio Reconstrução para o RS
Direitos Humanos Há 6 minutos

Governo do RJ cria observatório da fome em homenagem a Betinho
Câmara Há 6 minutos

Setor empresarial pede redução de encargos trabalhistas e critica fim da escala 6x1
Câmara Há 41 minutos

Em debate na Paraíba, trabalhadores defendem fim da escala 6x1 e empresários pregam diálogo
Agricultura Há 41 minutos

Convênio de R$ 4,2 milhões garante reforma de centro estadual de diagnóstico e pesquisa em saúde animal de Eldorado do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,93 +0,05%
Euro
R$ 5,78 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,710,79 -0,20%
Ibovespa
183,218,27 pts -2.38%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7018 (06/05/26)
10
15
17
53
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3678 (06/05/26)
01
02
03
04
05
06
08
10
11
14
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias