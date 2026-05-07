Estado firma nove convênios e duas parcerias com investimento superior a R$ 1,3 milhão para qualificar espaços esportivos no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), formalizou, na manhã desta quinta-feira (7/5), na sede da SEL, convênios e parcerias com nove municípios e duas entidades, somando um investimento superior a R$ 1,3 milhão. O ato marca a sequência de um esforço da pasta para zerar a fila de assinaturas dos termos, para concretizar os aportes do Executivo estadual. Os valores são oriundos do Programa Avançar Mais no Esporte , da Consulta Popular e de emendas parlamentares, com foco na qualificação da infraestrutura de locais públicos de esporte e lazer nos municípios do Rio Grande do Sul.
O titular da SEL, Joel Maraschin, assinou os documentos com os prefeitos dos nove municípios e representantes das duas entidades e destacou o empenho da pasta para firmar os acordos. “Dar sequência às assinaturas dos atos garante que o investimento do governo do Estado chegue onde precisa chegar, no menor prazo possível. Seguiremos nesse esforço para que a população gaúcha receba as melhorias nos espaços públicos de lazer”, destacou.
Na última quinta-feira (29/4), o governo já havia assinado convênios no valor de cerca de R$ 3,5 milhões . Nas próximas semanas, a SEL seguirá promovendo atos de assinaturas de convênios e parcerias.
Os municípios com representantes no ato na SEL, durante esta quinta-feira, foram Restinga Seca, Gentil, Araricá, São Vicente do Sul, Camargo, São Domingos do Sul, Butiá, Sagrada Família, e Iraí, além da Associação de Voleibol de Guaíba e o Clube Esportivo Penarol Futebol Clube, também de Guaíba. O prefeito de Vila Maria assinou o convênio na quarta-feira (6), totalizando 16 municípios contemplados com formalização de convênios na semana.
Municípios e entidades contempladas:
Avançar Mais no Esporte já garantiu mais de R$ 178 milhões
O Programa Avançar Mais no Esporte está na segunda edição e já garantiu investimentos de mais de R$ 178 milhões em mais de 400 obras por todo o Estado. A iniciativa conta com dois editais que englobam as áreas de infraestrutura e iluminação em locais públicos de esporte e lazer.
Já a iniciativa da Consulta Popular possibilita que os cidadãos votem para definir prioridades de interesse regional que receberão verbas do Orçamento Estadual. As propostas elegíveis são discutidas em assembleias e as mais votadas são encaminhadas para receber os investimentos. Assim, a população participa das decisões sobre o destino dos recursos públicos.
Além dos prefeitos e lideranças dos municípios, participaram também do ato de assinaturas o deputado estadual Eduardo Loureiro, o assessor dos prefeitos da Casa Civil, Cássio Nunes Soares, e a secretária-adjunta da SEL, Carla Pretto.
Texto: Ascom SEL
Edição: Secom