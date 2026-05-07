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Estado firma nove convênios e duas parcerias com investimento superior a R$ 1,3 milhão para qualificar espaços esportivos no RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), formalizou, na manhã desta quinta-feira (7/5), na sede da SEL, convênios e pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/05/2026 às 20h32
Estado firma nove convênios e duas parcerias com investimento superior a R$ 1,3 milhão para qualificar espaços esportivos no RS
Investimentos contemplam obras, iluminação, equipamentos e projetos esportivos em diferentes regiões do Estado -Foto: Ascom SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), formalizou, na manhã desta quinta-feira (7/5), na sede da SEL, convênios e parcerias com nove municípios e duas entidades, somando um investimento superior a R$ 1,3 milhão. O ato marca a sequência de um esforço da pasta para zerar a fila de assinaturas dos termos, para concretizar os aportes do Executivo estadual. Os valores são oriundos do Programa Avançar Mais no Esporte , da Consulta Popular e de emendas parlamentares, com foco na qualificação da infraestrutura de locais públicos de esporte e lazer nos municípios do Rio Grande do Sul.

O titular da SEL, Joel Maraschin, assinou os documentos com os prefeitos dos nove municípios e representantes das duas entidades e destacou o empenho da pasta para firmar os acordos. “Dar sequência às assinaturas dos atos garante que o investimento do governo do Estado chegue onde precisa chegar, no menor prazo possível. Seguiremos nesse esforço para que a população gaúcha receba as melhorias nos espaços públicos de lazer”, destacou.

Na última quinta-feira (29/4), o governo já havia assinado convênios no valor de cerca de R$ 3,5 milhões . Nas próximas semanas, a SEL seguirá promovendo atos de assinaturas de convênios e parcerias.

Os municípios com representantes no ato na SEL, durante esta quinta-feira, foram Restinga Seca, Gentil, Araricá, São Vicente do Sul, Camargo, São Domingos do Sul, Butiá, Sagrada Família, e Iraí, além da Associação de Voleibol de Guaíba e o Clube Esportivo Penarol Futebol Clube, também de Guaíba. O prefeito de Vila Maria assinou o convênio na quarta-feira (6), totalizando 16 municípios contemplados com formalização de convênios na semana.

Municípios e entidades contempladas:

  • Restinga Seca:recursos da Consulta Popular para execução do projeto de recuperação de espaço público de esporte e lazer, que consiste na reforma do Ginásio Municipal de esportes José Armindo Tronco. Investimento no valor de R$ 114.308,57.
  • Gentil:recursos da Consulta Popular para execução do projeto de contratação de profissionais, pelo qual educadores físicos irão ministrar aulas de futsal. Investimento no valor de R$ 55.462,19.
  • Araricá:recursos da Consulta Popular para a execução do projeto de revitalização da Praça da Morada Nobre, incluindo melhorias de infraestrutura e paisagismo. Investimento no valor de R$ 170.238,10.
  • São Vicente do Sul:recursos da Consulta Popular para a execução do projeto de aquisição de equipamentos para praças. Investimento no valor de R$ 107.142,90.
  • Camargo:recursos da Consulta Popular para execução do projeto de melhoramento de espaços esportivos, que consiste na reforma da cobertura do Ginásio do Parque Municipal. Investimento no valor de R$ 110.924,37.
  • São Domingos do Sul:recursos da Consulta Popular para a execução do projeto de melhoramento de espaços esportivos, que consiste na construção e ampliação de espaço de convivência e lazer no Campo Municipal Laudino Ampese. Investimento no valor de R$ 110.924,36.
  • Sagrada Família:Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina) para a iluminação de espaço esportivo municipal. Investimento no valor de R$ 183.000,00.
  • Iraí:Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina) para a execução de obra de iluminação do Campo de Futebol do Juventude. Investimento no valor de R$ 168.528,08.
  • Araricá:emenda parlamentar destinada à execução do projeto de iluminação do Campo Municipal Professor Martins Frederico Rascke. Investimento de R$ 100.000,00.
  • Butiá:emenda parlamentar destinada à execução do Projeto Implantação de praça acessível no município. Investimento no valor de R$ 100.000,00.
  • Associação de Voleibol de Guaíba:emenda parlamentar destinada à execução do Projeto Vôlei para Todos Ano 5. Investimento no valor de R$ 49.804,40.
  • Clube Esportivo Penarol Futebol Clube:emenda parlamentar destinada à execução do projeto Penarol Guaíba Futsal 2025. Investimento no valor de R$ 49.877,36.

Avançar Mais no Esporte já garantiu mais de R$ 178 milhões

O Programa Avançar Mais no Esporte está na segunda edição e já garantiu investimentos de mais de R$ 178 milhões em mais de 400 obras por todo o Estado. A iniciativa conta com dois editais que englobam as áreas de infraestrutura e iluminação em locais públicos de esporte e lazer.

Já a iniciativa da Consulta Popular possibilita que os cidadãos votem para definir prioridades de interesse regional que receberão verbas do Orçamento Estadual. As propostas elegíveis são discutidas em assembleias e as mais votadas são encaminhadas para receber os investimentos. Assim, a população participa das decisões sobre o destino dos recursos públicos.

Além dos prefeitos e lideranças dos municípios, participaram também do ato de assinaturas o deputado estadual Eduardo Loureiro, o assessor dos prefeitos da Casa Civil, Cássio Nunes Soares, e a secretária-adjunta da SEL, Carla Pretto.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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