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Formação médica avança com IA e ciência de dados

Pesquisa mostra que 78% dos médicos brasileiros já utilizam IA na rotina; para preparar os profissionais dessa nova era, a Afya oferece dupla gradu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/05/2026 às 19h20
Formação médica avança com IA e ciência de dados
Banco de Imagens/Unsplash

A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de 78% dos médicos brasileiros, segundo pesquisa recente da Afya, ecossistema de educação e soluções para prática médica, com a healthtech Conexa. O dado aponta uma transformação profunda na prática médica e levanta uma questão importante para a formação: como preparar os futuros médicos para um cenário cada vez mais orientado por dados e tecnologias digitais? Segundo Eduardo Moura, médico e diretor do Research and Innovation Center da Afya, a resposta passa necessariamente pela educação. "A tecnologia já está incorporada à rotina médica, mas o uso qualificado ainda depende de formação. Entender como funcionam os sistemas de IA é fundamental para garantir segurança e qualidade no cuidado ao paciente", afirma. Diante desse cenário, a Afya oferece aos estudantes de Medicina a possibilidade de cursar, simultaneamente e sem custo adicional, uma segunda graduação em Ciência de Dados e Saúde Digital. Com duração de até dois anos, o curso tecnólogo inclui disciplinas como Big Data, Analytics e Inteligência Artificial, capacitando os alunos para interpretar grandes volumes de dados clínicos, apoiar decisões diagnósticas e otimizar processos na área da saúde.

Adam Fernandes Camacho de Almeida, estudante de Medicina da Afya Unigranrio em Duque de Caxias (RJ), já percebe esse movimento na própria trajetória. "A saúde digital amplia nossa visão sobre a medicina e prepara o estudante para atuar em um sistema cada vez mais conectado e orientado por dados", diz.

Segundo Luiz Cláudio Pereira, diretor acadêmico de Graduação da Afya, a proposta reflete uma transformação inevitável na formação médica. "A medicina já mudou. O aluno que entra hoje na faculdade vai atuar num ambiente em que dados e tecnologia fazem parte do diagnóstico e do tratamento. Nossa proposta de formação existe para que ele chegue a esse ambiente preparado, não apenas adaptado", avalia.

Vestibular 2026.2

A Afya está com inscrições abertas até o dia 13 de maio para o vestibular unificado de Medicina, com ingresso no segundo semestre de 2026. A prova será aplicada em 17 de maio.

Com uma única inscrição, os candidatos podem concorrer a vagas em até três unidades de ensino diferentes, distribuídas pelo país. Caso não sejam aprovados na primeira opção, a mesma nota é automaticamente considerada para as demais escolhas.

Ao todo, são vagas em 31 unidades da Afya, presentes em 14 estados brasileiros: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. O modelo unificado busca tornar o processo seletivo mais ágil, ampliar as oportunidades de acesso e oferecer mais flexibilidade na escolha das localidades. Além do vestibular unificado, os interessados podem optar por outras formas de ingresso, como nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e transferência externa. Todas as faculdades seguem uma matriz curricular padronizada, que combina diferentes propostas internacionais para oferecer a melhor vivência teórica e prática para os mais de 20 mil alunos de Medicina da instituição.

Serviço:

Vestibular de Medicina Afya 2026

Inscrições: até dia 13 de maio, diretamente no site oficial da Afya

Provas: dia 17 de maio, online

Valor de inscrição: R$ 200

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Crédito: Freepik
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