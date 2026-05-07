Quinta, 07 de Maio de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo lote de 404 mil vacinas contra gripe é distribuído no RS

A Secretaria da Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (7/5), a distribuição aos municípios de um novo lote com 404 mil doses da vacina contra a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/05/2026 às 19h20
Novo lote de 404 mil vacinas contra gripe é distribuído no RS
Com novo envio, Estado já recebeu aproximadamente 2,2 milhões de doses da vacina em 2026 -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

A Secretaria da Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (7/5), a distribuição aos municípios de um novo lote com 404 mil doses da vacina contra a gripe enviado pelo Ministério da Saúde (MS). As vacinas foram repassadas às coordenadorias regionais, responsáveis por encaminhar os imunizantes aos municípios para aplicação na população.

A logística adotada segue o mesmo fluxo utilizado desde o início da campanha de vacinação, garantindo agilidade na distribuição e ampliando o acesso da população à vacina em todo o Estado. As doses permitem a continuidade da imunização dos públicos prioritários contra o vírus influenza.

Com o novo envio, o Rio Grande do Sul já recebeu aproximadamente 2,2 milhões de doses da vacina em 2026. A expectativa da SES é que até o final de maio o Estado receba cerca de 5,2 milhões de doses, quantitativo destinado a atender os grupos prioritários definidos pelo MS para a estratégia de vacinação deste ano.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra as complicações da gripe. Além de reduzir o risco de casos graves, também contribui para a diminuição das internações e dos óbitos, ajudando a proteger toda a comunidade. A SES reforça a importância de que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem a unidade de saúde para garantir a proteção contra o vírus.

Desde o início da campanha de vacinação, em 28 de março, cerca de 1,6 milhão de pessoas já foram imunizadas no Rio Grande do Sul. Entre os grupos prioritários das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, a cobertura vacinal está em 34%.

Cobertura vacinal por grupo prioritário no RS

  • Idosos (pessoas com 60 anos ou mais): 38,5%
  • Crianças (acima de 6 meses e menores de 6 anos): 17,9%
  • Gestantes: 34,6%
  • Cobertura geral entre os grupos prioritários: 34%

A meta de 90% de aplicação é direcionada exclusivamente a crianças, idosos e gestantes, por se tratarem dos grupos da vacinação de rotina, que possuem estimativas populacionais definidas pelo MS. Para os demais grupos prioritários, o acompanhamento da campanha é feito a partir do número de doses aplicadas.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Brasil vacina mais de 1 milhão de gestantes contra VSR em bebês

Este vírus é o principal causador da bronquiolite

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

Santa Catarina avança na linha de cuidado do Diabetes com capacitação de profissionais da Atenção Primária

Fotos: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), realizou o Curso Teórico-Prático ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Vigilância Sanitária de Santa Catarina tem excelência atestada pela Anvisa

Foto: Divulgação/SESA Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina (DIVS/SC), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), consolidou po...

 (Foto: Marcel Krijgsman / ANP / AFP)
Alerta Global Há 7 horas

OMS confirma cinco casos de hantavírus

Organização confirmou mortes e acompanha situação em embarcação que navega pelo Atlântico.

 Imagem do Magnific/master1305plus
Saúde Há 7 horas

Blefaroplastia lidera ranking mundial de cirurgias

Levantamento aponta a blefaroplastia como a cirurgia estética mais realizada no mundo em 2024. De acordo com a médica Dra. Leticia Zetera, o cresci...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 27°
25° Sensação
3.8 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
10°
Domingo
11°
Segunda
16°
Terça
21°
Últimas notícias
Esporte e lazer Há 28 minutos

Estado firma nove convênios e duas parcerias com investimento superior a R$ 1,3 milhão para qualificar espaços esportivos no RS
Política Há 28 minutos

Especialistas e municípios criticam PL sobre minerais críticos
Senado Federal Há 28 minutos

Sessão especial do Senado destaca importância da Defensoria Pública da União
Justiça Há 1 hora

Justiça condena integrantes do PCC por uso de hotéis para tráfico

Câmara Há 1 hora

Deputados discutem correção do Enem e possíveis inconsistências nas notas; participe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,93 +0,20%
Euro
R$ 5,78 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 418,156,43 -1,75%
Ibovespa
183,218,27 pts -2.38%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7018 (06/05/26)
10
15
17
53
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3678 (06/05/26)
01
02
03
04
05
06
08
10
11
14
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias