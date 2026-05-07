Novo lote de 404 mil vacinas contra gripe é distribuído no RS

A Secretaria da Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (7/5), a distribuição aos municípios de um novo lote com 404 mil doses da vacina contra a gripe enviado pelo Ministério da Saúde (MS). As vacinas foram repassadas às coordenadorias regionais, responsáveis por encaminhar os imunizantes aos municípios para aplicação na população.

A logística adotada segue o mesmo fluxo utilizado desde o início da campanha de vacinação, garantindo agilidade na distribuição e ampliando o acesso da população à vacina em todo o Estado. As doses permitem a continuidade da imunização dos públicos prioritários contra o vírus influenza.

Com o novo envio, o Rio Grande do Sul já recebeu aproximadamente 2,2 milhões de doses da vacina em 2026. A expectativa da SES é que até o final de maio o Estado receba cerca de 5,2 milhões de doses, quantitativo destinado a atender os grupos prioritários definidos pelo MS para a estratégia de vacinação deste ano.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra as complicações da gripe. Além de reduzir o risco de casos graves, também contribui para a diminuição das internações e dos óbitos, ajudando a proteger toda a comunidade. A SES reforça a importância de que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem a unidade de saúde para garantir a proteção contra o vírus.

Desde o início da campanha de vacinação, em 28 de março, cerca de 1,6 milhão de pessoas já foram imunizadas no Rio Grande do Sul. Entre os grupos prioritários das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, a cobertura vacinal está em 34%.

Cobertura vacinal por grupo prioritário no RS

Idosos (pessoas com 60 anos ou mais): 38,5%

Crianças (acima de 6 meses e menores de 6 anos): 17,9%

Gestantes: 34,6%

Cobertura geral entre os grupos prioritários: 34%

A meta de 90% de aplicação é direcionada exclusivamente a crianças, idosos e gestantes, por se tratarem dos grupos da vacinação de rotina, que possuem estimativas populacionais definidas pelo MS. Para os demais grupos prioritários, o acompanhamento da campanha é feito a partir do número de doses aplicadas.