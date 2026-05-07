Wizard by Pearson aposta em ecossistema educacional

A Wizard by Pearson está mais uma vez na Bett 2026, esse ano apostando na expansão da Wizard for Schools e no fortalecimento de um ecossistema educacional voltado ao desenvolvimento de habilidades, aprendizagem prática e preparação para o futuro do trabalho. Em um cenário em que escolas buscam integrar tecnologia, cultura maker e competências socioemocionais às suas propostas pedagógicas, a marca amplia sua atuação para além do ensino tradicional de idiomas, posicionando-se como parceira estratégica das instituições de ensino na formação de alunos preparados para os desafios contemporâneos da educação K12.

A Wizard by Pearson conta com mais de 400 mil alunos ativos — sendo 320 mil no ensino presencial e 80 mil no WizardON (online) — e mais de 1.000 escolas em operação. Atualmente, a empresa estrutura sua atuação em diferentes frentes complementares, integrando ensino presencial, soluções digitais e modelos educacionais voltados a escolas regulares.

Além do ensino tradicional de idiomas, a empresa passou a estruturar sua atuação em três grandes avenidas de crescimento: o ensino digital com WizardON, o segmento infantil WizKids e o avanço da Wizard for Schools, modelo de terceirização completa do ensino de idiomas dentro de escolas regulares. A estratégia reforça a construção de um ecossistema integrado de aprendizagem, capaz de conectar ensino presencial, digital e soluções para escolas regulares em diferentes etapas da jornada educacional.

Hoje, a Wizard for Schools já atende cerca de 20 mil estudantes e projeta alcançar 80 mil alunos até o fim do ano. O modelo oferece uma solução integrada para escolas regulares, combinando conteúdo, professores Wizard, diagnóstico e desenvolvimento docente, gestão pedagógica e acompanhamento estruturado da aprendizagem. A proposta responde a uma demanda crescente por formação bilíngue associada ao desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e profissionais, em linha com os desafios contemporâneos do mercado de trabalho e da educação K12.

Segundo o diretor de Franquias Latam da Pearson, Anderson Estevão, a evolução da educação exige uma visão que ultrapasse o ensino do idioma em si. "O inglês deixou de ser apenas uma habilidade linguística e passou a ser uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de habilidades. Nosso compromisso é preparar as pessoas para o mercado de trabalho, desenvolvendo competências que dialoguem com inovação, pensamento crítico e colaboração. Para isso, precisamos acompanhar continuamente as transformações tecnológicas e as novas demandas profissionais", afirma.

Outra particularidade competitiva da operação está na integração com certificações internacionais e soluções de avaliação reconhecidas globalmente. A Wizard by Pearson atua como centro de testes para o Versant by Pearson — exame aplicado em mais de 100 países e responsável por mais de 350 milhões de avaliações —, além do Pearson English International Certificate, reforçando a conexão entre aprendizagem, validação de competências e empregabilidade.

A estratégia de crescimento também avança fora do Brasil. A marca já opera cinco escolas no Paraguai, com cerca de 2 mil alunos, além de presença no Chile e na Costa Rica por meio do modelo digital. Novas expansões estão previstas para a América Latina, com planos de exportação do modelo de franquias para mercados como a China e iniciativas de formação docente direcionadas ao Oriente Médio.

Embora a participação em eventos educacionais faça parte da agenda institucional, o foco da Wizard by Pearson tem sido utilizar esses espaços como plataformas de escuta ativa e atualização estratégica. "Eventos como a Bett são fundamentais para trocar conhecimento e entender para onde a educação está caminhando. É nesse diálogo com o ecossistema educacional que identificamos oportunidades para ampliar nossas estratégias e continuar evoluindo junto a escolas, professores e alunos", destaca Anderson Estevão.

Ao combinar escala, inovação pedagógica e foco em competências do futuro, a Wizard by Pearson mantém uma trajetória consistente de reconhecimento no setor, acumulando 15 anos consecutivos de premiações da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e cinco anos como Top of Mind em ensino de inglês no país. O modelo de franquias segue como um dos pilares estratégicos da companhia, com rentabilidade que pode chegar a 20%, atraindo novos investidores e fortalecendo a capilaridade da rede.

Wizard na Bett

A participação da Wizard by Pearson na Bett reforça a estratégia da companhia de integrar diferentes frentes educacionais em um mesmo ecossistema de aprendizagem ao longo da vida. Durante o evento, a Pearson contará com dois estandes complementares: um dedicado exclusivamente à Wizard by Pearson e outro voltado às soluções de ensino de inglês para instituições, governo, avaliações educacionais e ensino superior, evidenciando a conexão entre educação básica, formação acadêmica e desenvolvimento profissional alinhado às demandas contemporâneas.

No espaço da Wizard, o destaque será o fortalecimento da proposta da Wizard for Schools, agora ampliada por uma parceria inédita com a edtech sueca Strawbees, reconhecida mundialmente pelas suas soluções STEAM. A iniciativa amplia o papel da marca para além do ensino de inglês, posicionando-a como parceira estratégica das escolas na formação de alunos preparados para os desafios do futuro. Ao combinar metodologia, tecnologia, cultura maker, aprendizagem prática e qualificação docente, o modelo busca desenvolver habilidades como criatividade, pensamento crítico, colaboração e resolução de problemas — competências cada vez mais centrais para a formação acadêmica e profissional dos estudantes.