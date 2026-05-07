Após 28 anos, IOS anuncia nova marca: Instituto Percorre

Após 28 anos de atuação na formação e inserção profissional de jovens com menor acesso a oportunidades, o Instituto da Oportunidade Social (IOS) passa a se chamar Instituto Percorre. A mudança reorganiza a marca, torna sua comunicação mais clara e acompanha a atuação da instituição nos últimos anos.

"O IOS cresceu, amadureceu e ampliou impacto. Honramos todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória: fundadores, colaboradores, professores, parceiros e alunos. O nome IOS foi essencial para a construção da nossa história, mas já não representava completamente o que fazemos hoje. Seguimos com o mesmo compromisso em transformar vidas por meio da educação e tecnologia, agora com um nome mais alinhado às juventudes", afirma Vivian Broge, presidente voluntária do Instituto Percorre e vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS.

A mudança vai além do nome e consolida um posicionamento mais claro sobre o papel do Instituto: atuar de forma contínua na formação e empregabilidade das juventudes, considerando diferentes momentos de suas trajetórias.

"Não entregamos um ponto final, entregamos um caminho. Nosso papel é ampliar possibilidades para que cada jovem avance com autonomia. O aluno que passa pelo Instituto Percorre inicia uma trajetória e segue como protagonista do próprio percurso, podendo dizer ‘eu percorri’, e ser reconhecido pelas empresas que valorizam suas trajetórias", destaca Marcela Zitune Birger, superintendente do Instituto Percorre.

O avanço de novas tecnologias e as novas exigências do mercado alteraram a forma de aprender e trabalhar. A juventude brasileira está mais conectada e dinâmica, mas ainda enfrenta barreiras relevantes de acesso à educação, à internet e à permanência em cursos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que cerca de 20% dos jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham.

O novo nome acompanha a forma como o Instituto atua hoje, acompanhando e antecipando essas mudanças com modelos mais flexíveis de ensino e conteúdos conectados às demandas atuais, como cursos híbridos e formações em tecnologia e IA.

Para Diana Rodrigues, diretora de marketing da TOTVS, empresa que fundou e é mantenedora do instituto até os dias atuais, a nova marca reforça a evolução da iniciativa e seu papel de impacto social. "A TOTVS está na vanguarda da tecnologia e o papel do instituto nesse ecossistema é essencial para impulsionar a formação e empregabilidade de novos talentos. Acompanho de perto a jornada do instituto há alguns anos e a nova marca traduz com precisão esse novo momento, carregando propósito e refletindo, de forma consistente, o impacto do trabalho transformador do instituto na vida de milhares de jovens", sustenta.

A nova marca foi desenvolvida a partir de um processo de escuta com alunos, ex-alunos, parceiros e voluntários. O nome Instituto Percorre remete à ideia de percurso e continuidade e organiza a forma como o Instituto se apresenta e atua.

Desde sua fundação, em 1998, o Instituto já formou mais de 50 mil jovens e pessoas com deficiência, sendo que mais de 16 mil foram inseridos no mercado de trabalho. De acordo com a organização, os jovens formados geram, em média, aumento de 60% na renda familiar, movimentando cerca de R$ 22,4 milhões na economia nacional por ano.