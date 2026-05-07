Santa Catarina avança na linha de cuidado do Diabetes com capacitação de profissionais da Atenção Primária

Fotos: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), realizou o Curso Teórico-Prático em Neuropatias e Complicações nos Pés. O evento reuniu 91 profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de 14 regiões de saúde de Santa Catarina. A iniciativa integra a consolidação da Linha de Cuidado da Pessoa com Diabetes Mellitus, que está sendo implementada. O objetivo é estabelecer o fluxo de atendimento e fortalecer a assistência integral e centrada na pessoa em todo o território catarinense.

A capacitação foi organizada pela Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde (GAPPS), vinculada à Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) da SES. Com carga horária de 8 horas, o foco foi a qualificação técnica para a identificação precoce, o manejo adequado e a prevenção de complicações dos pés de pessoas com diabetes.

“Cada amputação evitada representa qualidade de vida para a pessoa, família e comunidade. Por meio das Linhas de Cuidado de Condições Crônicas, a DAPS investe na capacitação contínua dos profissionais da APS para que a identificação precoce da neuropatia diabética seja uma realidade em todo o estado. Esse curso capacita profissionais em todas as regiões do estado e com isso será replicado o conhecimento adquirido com apoio das Regionais de Saúde. Prevenir é sempre o melhor cuidado”, Priscila Juceli Romanoski, enfermeira e pesquisadora da Área Técnica de Atenção e Promoção à Saúde (GAPPS/DAPS/SES/SC).

A abordagem técnica priorizou a estratificação de risco clínico, ferramenta essencial para o rastreamento de neuropatias periféricas e doenças vasculares. Durante o curso, os profissionais foram orientados sobre a utilização de protocolos de avaliação sensorial e vascular, o que permite classificar o grau de vulnerabilidade de cada pessoa e definir a periodicidade das consultas e intervenções preventivas necessárias em cada caso.

A identificação oportuna de lesões e alterações neurológicas é fundamental para evitar o agravamento de quadros clínicos que, historicamente, elevam os índices de morbimortalidade e a ocupação de leitos hospitalares de alta complexidade. O fortalecimento dessa rede de cuidado visa reduzir o impacto epidemiológico das complicações crônicas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Multiplicação do conhecimento

A metodologia uniu atualização científica e atividades práticas, permitindo que os profissionais simulassem cenários reais do cotidiano Atenção Primária. De acordo com a DAPS, o objetivo central é que esses participantes atuem como multiplicadores em seus municípios, replicando o conhecimento técnico e ampliando a rede de prevenção e cuidado aos demais componentes das equipes da APS.

A parceria entre a SES e a SBD reforça o compromisso com a educação permanente dos servidores do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao investir na capacitação das equipes, Santa Catarina busca reduzir as taxas de hospitalizações e procedimentos invasivos decorrentes de neuropatias, garantindo mais qualidade de vida e segurança tanto às pessoas atendidas quanto às equipes de saúde.

A iniciativa consolida o uso das ferramentas de gestão clínica no âmbito municipal, promovendo um monitoramento mais rigoroso dos indicadores de saúde vinculados ao diabetes. A integração entre o conhecimento técnico-científico qualifica o monitoramento de resultados e o planejamento de futuras ações de promoção e prevenção em saúde pública.

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