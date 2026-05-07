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Blefaroplastia lidera ranking mundial de cirurgias

Levantamento aponta a blefaroplastia como a cirurgia estética mais realizada no mundo em 2024. De acordo com a médica Dra. Leticia Zetera, o cresci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/05/2026 às 14h01
Blefaroplastia lidera ranking mundial de cirurgias
Imagem do Magnific/master1305plus

A blefaroplastia, também conhecida como cirurgia de pálpebras, passou a liderar o ranking global de intervenções estéticas cirúrgicas, conforme aponta levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS).

De acordo com a pesquisa, em 2024 foram realizadas mais de 2,1 milhões de cirurgias desse tipo em todo o mundo, representando um crescimento de 13,4% em comparação a 2023.

No Brasil, o procedimento está em terceiro lugar, perdendo apenas para abdominoplastia e aumento de mamas, e tem ganhado destaque não apenas pelos resultados estéticos, mas também pelas vantagens funcionais que oferece, como a ampliação do campo de visão e o alívio de incômodos provocados pelo excesso de pele na região das pálpebras.

A Dra. Leticia Zetera, médica oftalmologista com atuação especializada em cirurgia oculoplástica, afirma que, ao mesmo tempo em que a procura por esse tipo de cirurgia aumentou, as técnicas também evoluíram. Atualmente, segundo ela, os resultados são mais naturais, com maior segurança e previsibilidade.

Além disso, a especialista destaca que os pacientes estão mais bem informados e compreendem que o procedimento vai além da estética, envolvendo também bem-estar e qualidade de vida.

De acordo com a médica, a região dos olhos, por possuir uma pele mais fina, é uma das primeiras a evidenciar o envelhecimento, sendo mais suscetível à flacidez e ao acúmulo de gordura. "Isso impacta diretamente a expressão facial, muitas vezes conferindo um aspecto de cansaço", conta.

Ao abordar a blefaroplastia, a profissional ressalta que não existe um padrão ideal para o procedimento, uma vez que cada rosto apresenta anatomia, proporções e características próprias. "Quando se tenta seguir um padrão, o resultado tende a ficar artificial. A blefaroplastia bem feita é aquela que respeita a identidade do paciente. O objetivo não é transformar, e sim rejuvenescer com naturalidade", observa.

Entre os perfis que mais procuram o procedimento, a médica destaca pessoas entre 40 e 65 anos com excesso de pele nas pálpebras ou presença de bolsas. "Mas não uma regra. É comum vermos também pacientes mais jovens, principalmente por predisposição genética. Outro ponto importante é o aumento da procura entre homens, que buscam resultados discretos, sem estigmas de cirurgia", ressalta.

Abordagem individualizada em diferentes perfis

A Dra. Leticia Zetera informa que existem diferenças anatômicas em pacientes com traços orientais, por exemplo, como menor definição ou ausência do sulco palpebral superior, além de maior volume de gordura e características específicas da pele.

"Por isso, a abordagem precisa ser individualizada e, principalmente, respeitar a identidade do paciente, evitando qualquer descaracterização", completa.

Nesses casos, a médica explica que as técnicas podem envolver a criação ou o refinamento do sulco palpebral, sempre com manejo conservador da gordura e preservação das estruturas naturais. O foco, segundo ela, não é modificar traços, mas valorizar as características já existentes. "Na blefaroplastia, são os detalhes técnicos que fazem a diferença no resultado final", acrescenta.

Na análise da Dra. Leticia Zetera, o benefício funcional da blefaroplastia ainda é subestimado, já que muitas pessoas associam o procedimento apenas à estética. Em casos de excesso de pele na pálpebra superior, a oftalmologista enfatiza que pode haver redução do campo visual, sensação de peso nos olhos, fadiga ocular e até dores de cabeça por esforço compensatório da musculatura da testa. "Quando corrigimos isso, o paciente não apenas melhora a aparência, mas também ganha conforto e qualidade de vida no dia a dia", pontua.

Cuidados na escolha do profissional

Antes de optar pela cirurgia, a Dra. Leticia Zetera alerta para a importância de escolher um profissional com experiência na região periocular. Ela também reforça a necessidade de uma avaliação completa para alinhar expectativas e seguir corretamente as orientações pré-operatórias, como ajuste de medicações e interrupção do tabagismo. "A decisão deve ser consciente e bem orientada", finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://draleticiazetera.com.br/

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(Foto: Marcel Krijgsman / ANP / AFP)
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