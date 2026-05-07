Quinta, 07 de Maio de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atualização da NR-1 cobra gestão de riscos psicossociais

Karla Spadafora, gerente de produtos de saúde da SISQUAL® WFM, avalia que as alterações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) consolidam uma mudança...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/05/2026 às 13h25
Atualização da NR-1 cobra gestão de riscos psicossociais
Imagem do Magnific/creativeart

No dia 26 de maio, entra em vigor a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que exige das empresas a inclusão dos riscos psicossociais na gestão de segurança e saúde ocupacional. Como explica o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), fatores psicossociais dizem respeito à forma como as atividades são planejadas, organizadas e executadas.

Quando esses fatores não são bem conduzidos no ambiente de trabalho, há prejuízos para a saúde mental, física e social dos empregados. Situações de risco incluem metas consideradas impossíveis de alcançar, carga excessiva de tarefas, funções repetitivas ou solitárias, assédio moral, entre outras, exemplifica o ministério.

De modo a facilitar o entendimento das mudanças, a pasta disponibilizou um guia informativo direcionado a empregados e trabalhadores. No entanto, em março, foi divulgado que 68% das empresas ainda não sabiam como cumprir as regras, segundo dado levantado pela consultoria de recursos humanos Heach e divulgado pela Exame.

Na avaliação de Karla Spadafora, gerente de produtos de saúde da SISQUAL® WFM, as alterações da NR-1 consolidam uma mudança de mentalidade no mundo do trabalho, saindo dos modelos reativos para gestões mais ativas, contínuas e baseadas nos riscos ocupacionais. A empresa na qual ela atua é especializada em soluções de gestão da força de trabalho.

"A atualização da NR-1 é um marco, pois exigirá integração entre as áreas atuantes, com uma visão mais sistêmica dos dados para as tomadas de decisões mais estratégicas e preventivas, o que ajudará na saúde dos colaboradores não só dentro das empresas, mas em suas vidas particulares e na sociedade", diz Spadafora.

A NR-1 está deixando claro que só identificar os riscos não será mais o suficiente; será preciso monitorar, revisar e agir continuamente, complementa a gerente. Como consequência, a gestão de riscos passará a ser cíclica, com rastreabilidade das ações e seus impactos.

A mudança ocorre em um momento no qual a preocupação com a saúde mental ganha força. Em 2025, o Brasil registrou quase meio milhão de afastamentos do trabalho por transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) repercutidos pela Agência Brasil.

Spadafora menciona que erros comumente cometidos por empresas na gestão de jornada e riscos podem ir contra a NR-1. Além das situações exemplificadas pelo Ministério do Trabalho, ela também cita a construção de escalas mal dimensionadas, acarretando sobrecargas; falta de dados confiáveis, dificultando a rastreabilidade para as decisões; e o uso de controles manuais, o que diminui a confiabilidade dos registros.

"Nesse ponto, as soluções digitais de gerenciamento de força de trabalho ajudam a sair do ‘achismo’, garantindo visibilidade e confiabilidade. Elas também trazem alertas de risco, possibilidades de simulações de escalas e garantem decisões baseadas em evidências. É exatamente nisso que a SISQUAL® WFM atua, buscando transformar operações em inteligência estratégica", detalha a especialista.

Entre as soluções digitais mencionadas pela executiva estão ferramentas que fazem a geração automática de escalas, facilitam o controle de presenças, solicitações de férias e trocas de turno, utilizam dados preditivos para ajustar a equipe às demandas previstas e otimizam a distribuição de tarefas.

"O futuro do trabalho será orientado pela integração total das informações e dos dados, garantindo uma visão mais holística, assertiva e centrada nos resultados, em que o bem-estar dos colaboradores sustentará a continuidade, a segurança das entregas e a excelência das instituições", finaliza Spadafora.

Para saber mais, basta acessar o site da SISQUAL® WFM: https://www.sisqualwfm.com/pt-br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Giovane Zembruski
Tecnologia Há 6 minutos

Método PG3 aborda gestão estratégica de alta performance

Metodologia baseada em autoconsciência, autoconhecimento e autorresponsabilidade reorganiza rotina empresarial com definição de papéis, padronizaçã...

 Imagem do Magnific/rawpixel.com
Tecnologia Há 41 minutos

Posicionamento digital fortalece competitividade das marcas

Estratégias de branding no ambiente online se tornam essenciais para conquistar confiança, fidelizar consumidores e ampliar resultados comerciais

 ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

IA evolui e gera ideias sem necessidade de prompts

Inteligência artificial autônoma corrige erros, avalia projetos e traz insights de forma proativa; ferramenta de marketing com essa tecnologia cheg...
Tecnologia Há 3 horas

AI/R lança The Algorithm, um novo modelo de operação que aprofunda sua atuação em Agentic AI aplicada aos negócios

Companhia consolida foco em Agentic AI Engineering, integrando desenvolvimento para a orquestração de agentes e aplicação direta nas operações dos ...

 KAYAK
Tecnologia Há 4 horas

KAYAK lança guia de preços para o maior torneio de futebol

O guia oferece aos brasileiros que planejam assistir ao torneio informações atualizadas sobre os preços médios de passagens aéreas e hospedagem no ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
27° Sensação
5.19 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
10°
Domingo
11°
Segunda
16°
Terça
21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Método PG3 aborda gestão estratégica de alta performance
Política Há 4 minutos

Câmara permite usar fundos de minerais críticos para outros minérios
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova padrão de acessibilidade para tecnologia, bancos e transportes
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova tratamento oftalmológico no SUS para pacientes com diabetes
Tecnologia Há 39 minutos

Posicionamento digital fortalece competitividade das marcas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 -0,03%
Euro
R$ 5,78 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,635,95 -1,65%
Ibovespa
183,380,73 pts -2.3%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7018 (06/05/26)
10
15
17
53
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3678 (06/05/26)
01
02
03
04
05
06
08
10
11
14
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias