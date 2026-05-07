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IA evolui e gera ideias sem necessidade de prompts

Inteligência artificial autônoma corrige erros, avalia projetos e traz insights de forma proativa; ferramenta de marketing com essa tecnologia cheg...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/05/2026 às 12h53
IA evolui e gera ideias sem necessidade de prompts
ChatGPT

Assistentes virtuais já são capazes de oferecer sugestões e recomendações de forma autônoma, sem necessidade de solicitação prévia, o que amplia as possibilidades de aplicação da inteligência artificial nas estratégias de marketing.

A ActiveCampaign, plataforma de marketing autônomo, acaba de lançar uma funcionalidade no mercado, que chegará ao Brasil em breve: a "IA Proativa". Trata-se de uma IA de agente, ou "agêntica", ferramenta na qual a inteligência artificial toma a iniciativa de apresentar insights e recomendações com base no desempenho das campanhas.

Ao lado dela, a empresa também lança outra ferramenta, chamada de "Personalização de Comportamento de IA", que permite às empresas configurar o comportamento da plataforma de acordo com a voz e as prioridades da sua marca.

Com as novidades, que compõem a Active Intelligence, a empresa avança na proposta de um marketing autônomo, em que a IA não apenas executa tarefas quando solicitada, mas trabalha de forma contínua e proativa ao lado das equipes de marketing.

"O futuro do marketing não é uma IA que responde quando acionada, mas sim um assistente com autonomia", explica Rodrigo Bidinoto, diretor global de vendas da ActiveCampaign. "Essas inovações nos levam para além dos sistemas reativos, para uma inteligência que monitora o desempenho, identifica oportunidades e recomenda ações automaticamente, ajudando os clientes a avançarem com mais velocidade", acrescenta.

Bidinoto dá um exemplo de como essa ferramenta funciona. "Na jornada de uma campanha, um varejista, por exemplo, pode ser alertado, sem ter feito nenhum prompt, de que suas taxas de abertura estão 20% acima da média do setor, com a IA apontando os fatores de criativo, timing e segmentação que explicam esse resultado", diz.

Também é possível monitorar o engajamento da marca com base no conteúdo publicado online. Ao identificar queda de desempenho, a nova IA aponta fatores prováveis, e recomenda ajustes com base nos padrões da conta. Até mesmo campanhas recebem análise da nova ferramenta, apontando, sem ser provocada, melhorias que podem ser feitas em quesitos como segmentação, horário de envio e frequência de contato.

Engajamento e conversão

O lançamento busca elevar o patamar de resultados da plataforma. Atualmente, sem levar em conta a nova tecnologia, as empresas que utilizam a automação da ActiveCampaign alcançam um aumento médio de 110% no engajamento e de 94% nas taxas de conversão.

Ou seja, a nova camada de IA autônoma chega para atuar como um catalisador: a meta é que esses mesmos resultados de alta performance sejam atingidos com uma fração do esforço manual e em um tempo recorde, eliminando a barreira técnica da configuração de campanhas.

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