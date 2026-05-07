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AI/R lança The Algorithm, um novo modelo de operação que aprofunda sua atuação em Agentic AI aplicada aos negócios

Companhia consolida foco em Agentic AI Engineering, integrando desenvolvimento para a orquestração de agentes e aplicação direta nas operações dos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/05/2026 às 12h15

SAO PAULO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, consolida sua atuação em soluções de inteligência artificial agêntica aplicadas aos negócios. Apoiada na evolução de suas parcerias globais, a estratégia da companhia se organiza em torno de uma única capacidade: a Agentic AI Engineering, que reúne desenvolvimento de software, criação e orquestração de múltiplos agentes inteligentes, bem como sua aplicação direta nas operações globais de centenas de organizações. No centro dessa abordagem está o AI/R Algorithm, novo framework desenvolvido pela companhia que, em cinco fases, estrutura todo o ciclo dos sistemas multiagentes, indo da definição do problema à geração de resultados mensuráveis.

"Estamos vendo o mercado amadurecer rapidamente. Hoje, a discussão já não gira mais em torno do potencial da inteligência artificial, mas da capacidade de implementá-la, com a celeridade necessária, para resolver problemas reais de negócio e gerar resultados mensuráveis. Foi a partir dessa leitura que consolidamos nossa atuação em uma única capacidade: a Agentic AI Engineering, que nos permite ir do desenvolvimento à aplicação e acompanhamento das soluções no dia a dia das operações. Para garantir consistência nas entregas, introjetamos, no centro dessa estratégia, o AI/R Algorithm, nosso framework que organiza como todos os projetos são desenhados e executados", afirma Gil Torquato, Chairman da AI/R.

Como parte dessa abordagem, a AI/R, resultado da experiência acumulada por suas powerhouses ao longo de mais de duas décadas, também avança na consolidação do modelo de atuação baseado nos AI Forward Deployed Engineers (AI FDEs), especialistas que trabalham em conjunto com as áreas de negócio e tecnologia das empresas, assegurando uma integração eficaz das soluções aos sistemas e processos existentes.

"Independentemente do estágio de maturidade da empresa, o ponto de partida dos projetos é entender qual problema de negócio precisa ser resolvido, como essa questão afeta a operação, e quais indicadores podem mostrar se a solução está, de fato, gerando impacto. Quando esses elementos estão claros, a aplicação de agentes inteligentes tende a ser muito mais eficiente, e nossos AI FDEs atuam ao longo de toda a jornada, da definição à implementação e escala das soluções", afirma Cleyton Ferreira, Diretor de Produtos e Tecnologia da AI/R.

Os ganhos dessa abordagem já podem ser observados em projetos conduzidos pela companhia. Para um cliente do setor de saúde, foi desenvolvida uma solução baseada em modelos de IA combinados a tecnologias de Speech-to-Text (STT), capazes de converter automaticamente a fala em texto, para transformar a interpretação oral de radiologistas em laudos estruturados. Como resultado, houve uma redução de 50% no tempo de produção dos relatórios e de 40% no volume de texto necessário, sem perda de qualidade ou conteúdo. Já em um projeto do setor financeiro, a modernização da infraestrutura, aliada à otimização dos processos de desenvolvimento e entrega de aplicações, resultou na redução de 25% nos custos operacionais.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Caroline Randow, [email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9715581)
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