Pesquisa aponta que rádio segue entre os meios mais presentes na rotina da população

Um levantamento realizado pela Radiocentre mostrou que o rádio continua ocupando espaço importante na vida cotidiana da população, exercendo influência direta no humor, na informação e no sentimento de companhia dos ouvintes.

Segundo os dados da pesquisa, 35% das pessoas entrevistadas afirmaram que ouvir rádio contribui para melhorar o estado emocional, enquanto 26% destacaram a sensação de proximidade e companhia proporcionada pela programação das emissoras.

O estudo evidencia a relevância social do veículo, principalmente por meio da música e da interação dos comunicadores com o público. A união entre conteúdo musical e a presença humana nas transmissões ajuda a reduzir tensões do dia a dia e oferece momentos de relaxamento diante da rotina acelerada e cheia de estímulos.

Facilidade de acesso fortalece audiência

Outro fator apontado pela pesquisa é a praticidade do rádio no cotidiano. Diferente de plataformas digitais que exigem escolhas frequentes de conteúdo, o rádio oferece programação contínua, evitando o desgaste provocado pelo excesso de decisões.

Essa característica faz com que muitas pessoas mantenham o hábito de escutar emissoras durante o trabalho, viagens ou deslocamentos diários, fortalecendo a relação de proximidade com o meio de comunicação.

Informação e credibilidade seguem como diferenciais

Além do entretenimento, o estudo mostra que 13% dos ouvintes utilizam o rádio principalmente para acompanhar notícias e informações de interesse público.

No Brasil, pesquisas de credibilidade também colocam o rádio entre os meios de comunicação mais confiáveis para a população, reforçando sua importância na prestação de serviços e na divulgação de conteúdos relevantes.

Mercado publicitário acompanha crescimento

Os dados também chamam atenção do setor publicitário. Ambientes que despertam sensação de conforto e bem-estar emocional tendem a ampliar a receptividade às campanhas comerciais, fortalecendo a lembrança das marcas e a fidelização do público.

Com os avanços tecnológicos, como rádio híbrido, sistema RDS e integração com dispositivos inteligentes, o veículo amplia seu alcance e segue adaptado às novas formas de consumo.

Mesmo diante das transformações digitais, o rádio continua desempenhando papel importante ao informar, entreter e acompanhar milhões de pessoas em diferentes momentos do dia.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp