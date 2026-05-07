KAYAK lança guia de preços para o maior torneio de futebol

Com 48 seleções, 16 estádios e três países-sede, o maior torneio de futebol do mundo está para começar, em 11 de junho. E, segundo dados do relatório de tendências 2026 WOW Turismo do Futuro do KAYAK, 97% dos viajantes das gerações Z e Millennials afirmam que planejam viajar para um grande evento em 2026, sendo os eventos esportivos os mais desejados por 34% deles.

Sabendo da contagem regressiva dos fãs de esportes, o KAYAK, um dos principais buscadores de viagem, preparou um guia para os brasileiros que ainda sonham em ver ao vivo a Seleção jogar nos países-sede da América do Norte.

O guia reúne informações atualizadas sobre passagens aéreas, hospedagem e dicas práticas para que o viajante consiga se planejar com inteligência financeira, agora que a data está cada vez mais perto. O levantamento mostra que os preços médios dos voos para os Estados Unidos, país-sede que receberá a maior quantidade de jogos, seguem relativamente estáveis: atualmente, o valor médio das passagens aéreas de ida e volta, em classe econômica, está em R$ 4.876 — uma leve queda de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, o buscador aponta que Miami se destaca como uma das melhores portas de entrada para os brasileiros, especialmente quando comparada a Nova York, já que, além de apresentar tarifas aéreas mais competitivas, também oferece custos de hospedagem mais acessíveis para o período dos jogos do Brasil na fase de grupos — mesmo com o aumento médio de 36% no preço dos voos e de 66% na diária de hospedagem quando comparado com 2025 — o que pode impactar diretamente no orçamento total da viagem.

Para quem pretende acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, o guia mostra um panorama importante dos preços médios de voos e como eles variam dependendo da cidade e da partida escolhida:

Preços médios dos voos de ida e volta, em classe econômica, para os jogos do Brasil:

Destino: Estados Unidos

Jogos: durante todo o torneio

Preço médio de voo: R$ 4.876

Variação do preço médio vs 2025: -1%

Destino: Miami, EUA

Jogo: Brasil x Escócia

Preço médio de voo: R$ 5.396

Variação do preço médio vs 2025: +36%

Destino: Nova York, EUA

Jogo: Brasil x Marrocos

Preço médio de voo: R$ 6.102

Variação do preço médio vs 2025: +14%

Preço médio da diária nas cidades-sede durante os jogos do Brasil e em Nova York durante a final:

Destino: Newark, EUA

Preço médio da diária de acomodação: R$ 1.323

Variação do preço médio vs 2025: +46%

Destino: Filadélfia, EUA

Preço médio da diária de acomodação: R$ 2.356

Variação do preço médio vs 2025: +65%

Destino: Miami, EUA

Preço médio da diária de acomodação: R$ 1.583

Variação do preço médio vs 2025: +66%

Destino: Nova York, EUA

Preço médio da diária de acomodação: R$ 2.338

Variação do preço médio vs 2025: +3%

A análise do KAYAK mostra um aumento médio de 42% no preço das acomodações em todas as cidades-sede em comparação com 2025. Para os jogos da Seleção Brasileira, Miami e Filadélfia apresentaram os maiores aumentos nos preços médios da diária para o período, de 66% e 65%, respectivamente.

Além disso, o guia do KAYAK permite que os brasileiros consultem o preço médio da diária de hospedagem em todas as outras cidades-sede. Esse recurso oferece aos torcedores a autonomia para vivenciar a atmosfera do torneio em partidas de qualquer uma das 48 seleções, planejando sua viagem de acordo com o orçamento disponível.

A especialista em viagens do KAYAK, Carolina Montenegro, preparou dicas para o viajante que está prestes a fazer as reservas:

Ser flexível com as datas da viagem: chegar mais cedo ou estender a estadia pode permitir tarifas melhores e mais tempo para explorar o destino;

chegar mais cedo ou estender a estadia pode permitir tarifas melhores e mais tempo para explorar o destino; Escolher um ponto de entrada mais inteligente e considerar dirigir a partir dele: "Voe para uma cidade mais barata no país-sede e planeje alugar um carro para chegar ao seu destino final a partir de lá. Viajantes que pegam um carro em Nova York pagarão em média cerca de R$ 535 por dia; já alugar um carro na Filadélfia custa cerca de R$ 457 a diária";

"Voe para uma cidade mais barata no país-sede e planeje alugar um carro para chegar ao seu destino final a partir de lá. Viajantes que pegam um carro em Nova York pagarão em média cerca de R$ 535 por dia; já alugar um carro na Filadélfia custa cerca de R$ 457 a diária"; Usar a opção de buscar voos e hospedagens em várias cidades de uma vez: combinar destinos em uma única busca para evitar voltar atrás e potencialmente reduzir custos pode ser uma boa estratégia.

E para quem quer transformar a viagem esportiva em uma experiência ainda mais completa, a plataforma também disponibiliza um guia com sugestões para aproveitar ao máximo a passagem pelos Estados Unidos, Canadá e México, com roteiros e experiências que vão muito além do futebol.

Metodologia

Dados do KAYAK

A metodologia completa está disponível na página do guia.

Sobre o KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajudam as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. O aplicativo do KAYAK visa facilitar o planejamento de viagens em iOS e Android. Para mais informações, basta acessar KAYAK.com.br.