SUS Gaúcho ganha inclusão do Hospital de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, no mutirão de otorrinolaringologia

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), confirmou a participação do Hospital Vera Cruz nos mutirões do SUS Gaúcho, iniciativa estratégica que está reduzindo as filas de espera por consultas e cirurgias no Rio Grande do Sul. A titular da SES, Lisiane Fagundes, recebeu na quarta-feira (6/5) representantes da instituição e o prefeito do município, Gilson Becker.

O Hospital Vera Cruz, localizado no município de mesmo nome, no Vale do Rio Pardo, está aderindo ao mutirão na especialidade de otorrinolaringologia, com o compromisso de oferecer 100 consultas mensais até julho. Nos últimos meses, mais de 70 hospitais do Estado aderiram à segunda fase de mutirões do SUS Gaúcho e já atuam na ampliação da oferta de consultas, procedimentos e exames nas especialidades de ortopedia geral, otorrinolaringologia e oftalmologia, todos para adultos, além da realização de cirurgias nas especialidades de litotripsia (tratamento de cálculos renais) e dermatologia.

Durante o ano de 2025, na especialidade de oftalmologia adulto, 35 hospitais e clínicas participaram dos mutirões, dos quais 20 renovaram a adesão para continuidade dos atendimentos em 2026. Na área de ortopedia de joelho, foram 56 serviços em 2025, sendo que 26 renovaram em 2026.

Em abril de 2025, havia 133.886 pacientes do SUS à espera de uma primeira consulta de oftalmologia. A fila foi reduzida em 65%, graças ao aumento da capacidade de atendimento no Estado, a otimização da regulação das consultas especializadas e o monitoramento contínuo das listas de espera.

“Esses resultados são da primeira etapa do SUS Gaúcho, quando conseguimos reduzir significativamente as filas mais críticas. Diversos hospitais inclusive já renovaram e continuam atuando nos mutirões de oftalmologia e ortopedia de joelho, porque ainda há necessidade”, explicou Lisiane.

A secretária também destacou que, paralelamente, a SES fez um novo estudo sobre as filas de espera para implementar os mutirões das outras especialidades. “Todos esses estabelecimentos que integram os mutirões recebem do Estado valores diferenciados, maiores do que os praticados pela tabela do SUS nacional”, acrescentou Lisiane.

Ortopedia de joelho

No caso da especialidade ortopedia de joelho, houve um salto no número de cirurgias realizadas, que passaram de 184 em abril de 2025 para 1.114 em março deste ano, o que representa um crescimento de 641%. A partir do SUS Gaúcho, com maior capacidade instalada e melhor organização dos fluxos de regulação cirúrgica, a oferta de cirurgias dobrou já no primeiro mês dos mutirões (setembro de 2025), passando de 284 para 583 em outubro.

Em dezembro, mês com o maior número de procedimentos realizados (1.517), essa alta chegou a 824%, se comparada com os dados de abril de 2025. Nos primeiros seis meses do SUS Gaúcho, o aumento da oferta cirúrgica atingiu 392% em relação à oferta anterior ao início do programa (setembro de 2025) e 605% se comparada com abril de 2025. “São esses resultados que nos animam a seguir buscando descentralizar e aumentar a oferta de saúde, tanto de consultas como de reconsultas, exames e cirurgias, fazendo com que o cidadão possa ter o cuidado completo perto de onde mora”, conclui a secretária da Saúde.