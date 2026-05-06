Quinta, 07 de Maio de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SUS Gaúcho ganha inclusão do Hospital de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, no mutirão de otorrinolaringologia

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), confirmou a participação do Hospital Vera Cruz nos mutirões do SUS Gaúcho, iniciativa e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/05/2026 às 23h26
SUS Gaúcho ganha inclusão do Hospital de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, no mutirão de otorrinolaringologia
Hospital aderiu ao mutirão de otorrinolaringologia, com o compromisso de oferecer 100 consultas mensais até julho -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), confirmou a participação do Hospital Vera Cruz nos mutirões do SUS Gaúcho, iniciativa estratégica que está reduzindo as filas de espera por consultas e cirurgias no Rio Grande do Sul. A titular da SES, Lisiane Fagundes, recebeu na quarta-feira (6/5) representantes da instituição e o prefeito do município, Gilson Becker.

O Hospital Vera Cruz, localizado no município de mesmo nome, no Vale do Rio Pardo, está aderindo ao mutirão na especialidade de otorrinolaringologia, com o compromisso de oferecer 100 consultas mensais até julho. Nos últimos meses, mais de 70 hospitais do Estado aderiram à segunda fase de mutirões do SUS Gaúcho e já atuam na ampliação da oferta de consultas, procedimentos e exames nas especialidades de ortopedia geral, otorrinolaringologia e oftalmologia, todos para adultos, além da realização de cirurgias nas especialidades de litotripsia (tratamento de cálculos renais) e dermatologia.

Durante o ano de 2025, na especialidade de oftalmologia adulto, 35 hospitais e clínicas participaram dos mutirões, dos quais 20 renovaram a adesão para continuidade dos atendimentos em 2026. Na área de ortopedia de joelho, foram 56 serviços em 2025, sendo que 26 renovaram em 2026.

Em abril de 2025, havia 133.886 pacientes do SUS à espera de uma primeira consulta de oftalmologia. A fila foi reduzida em 65%, graças ao aumento da capacidade de atendimento no Estado, a otimização da regulação das consultas especializadas e o monitoramento contínuo das listas de espera.

“Esses resultados são da primeira etapa do SUS Gaúcho, quando conseguimos reduzir significativamente as filas mais críticas. Diversos hospitais inclusive já renovaram e continuam atuando nos mutirões de oftalmologia e ortopedia de joelho, porque ainda há necessidade”, explicou Lisiane.

A secretária também destacou que, paralelamente, a SES fez um novo estudo sobre as filas de espera para implementar os mutirões das outras especialidades. “Todos esses estabelecimentos que integram os mutirões recebem do Estado valores diferenciados, maiores do que os praticados pela tabela do SUS nacional”, acrescentou Lisiane.

Ortopedia de joelho

No caso da especialidade ortopedia de joelho, houve um salto no número de cirurgias realizadas, que passaram de 184 em abril de 2025 para 1.114 em março deste ano, o que representa um crescimento de 641%. A partir do SUS Gaúcho, com maior capacidade instalada e melhor organização dos fluxos de regulação cirúrgica, a oferta de cirurgias dobrou já no primeiro mês dos mutirões (setembro de 2025), passando de 284 para 583 em outubro.

Em dezembro, mês com o maior número de procedimentos realizados (1.517), essa alta chegou a 824%, se comparada com os dados de abril de 2025. Nos primeiros seis meses do SUS Gaúcho, o aumento da oferta cirúrgica atingiu 392% em relação à oferta anterior ao início do programa (setembro de 2025) e 605% se comparada com abril de 2025. “São esses resultados que nos animam a seguir buscando descentralizar e aumentar a oferta de saúde, tanto de consultas como de reconsultas, exames e cirurgias, fazendo com que o cidadão possa ter o cuidado completo perto de onde mora”, conclui a secretária da Saúde.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 2 horas

Anvisa vai monitorar efeitos colaterais de canetas emagrecedoras

Riscos não podem ser obscurecidos pela inovação, diz diretor
Saúde Há 6 horas

Tratamentos inadequados podem agravar asma em adultos, mostra estudo

Uso das bombinhas de resgate não é eficaz a longo prazo

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 horas

Estado distribui 1,4 milhão de vacinas da influenza e reforça importância da imunização antes do inverno

Foto: DivulgaçãoSanta Catarina avança na campanha de vacinação contra a Influenza com a distribuição contínua de doses em todas as regiões do estad...
Saúde Há 10 horas

Anvisa e PF vão combater venda ilegal de medicamentos emagrecedores

Acordo para atuação conjunta deverá ser assinado

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Hospital Regional Ruth Cardoso avança na qualificação da assistência materno infantil em Balneário Camboriú

O Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, vem realizando importantes avanços na assistência materno infantil, com melhorias n...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
20° Sensação
1.65 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Sexta
27° 18°
Sábado
24°
Domingo
11°
Segunda
Terça
15°
Últimas notícias
Educação Há 23 minutos

Enfrentamento à violência é desafio para 71,7% dos gestores de escolas
Política Há 23 minutos

Câmara aprova fundo de até R$ 5 bilhões para minerais críticos
Economia Há 23 minutos

Delegação europeia confia em aprovação final de acordo com Mercosul
Saúde Há 58 minutos

SUS Gaúcho ganha inclusão do Hospital de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, no mutirão de otorrinolaringologia
Senado Federal Há 58 minutos

Confúcio Moura alerta para alto endividamento das famílias brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 +0,06%
Euro
R$ 5,78 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,107,37 -0,46%
Ibovespa
187,690,86 pts 0.5%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7018 (06/05/26)
10
15
17
53
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3678 (06/05/26)
01
02
03
04
05
06
08
10
11
14
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias