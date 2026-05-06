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Pan-americano de taekwondo começa nesta quinta no Rio de Janeiro

Brasil contará com Henrique Marques, eleito o melhor do mundo em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 21h40

O Parque Olímpico do Rio de Janeiro sedia a partir desta quinta-feira (6) o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, competição que conta pontos no ranking mundial que classifica para os Jogos de Los Angeles 2028. O evento na Arena 1, na zona oeste da cidade, reunirá os principais destaques da modalidade olímpicau e paralímpica. As lutas terão transmissão ao vivo nos canal da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

O Brasil contará com representantes de peso, entre eles Henrique Marques, líder do ranking até 80 quilos, eleito o melhor do mundo pela Federação Internacional (World Taekwondo) na temporada passada. Na disputa paralímpica – que servirá como etapa de avaliação funcional internacional – o destaque é a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que competiu nos Jogos de Paris 2024.

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No rol do embates da modalidade olímpica estão previstas lutas de dois ramos; Kyorugui (combate tradicional com divisões de peso); Poomsae (apresentação técnica que prioriza movimentos padronizados de ataque e defesa). Já no taekwondo paralímpico serão disputadas as categorias Para-Poomsae e Para-Kyorugui, com divisões por classificações funcionais.

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Programação

Quinta (7)

A partir das 9h : lutas do Pan-Americano de Poomsae (adulto).

A partir das 9h : lutas do Pan American Para Taekwondo Poomsae Championships.

Sexta (8)

A partir das 9h: lutas do Pan-Americano de Kyorugui (combate - adulto).

18h: Cerimônias de premiação.

Sábado (9)

A partir das 9h: lutas Pan-Americano Aberto - categorias Cadete, Juvenil e Sub-21.

Domingo (10)

A partir das 9h: lutas do Campeonato Pan-Americano Aberto (Open).

A partir das 9h: lutas do Pan American Para Taekwondo Kyorugui Championships.

18h: Finais do dia e encerramento do evento.

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Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional
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